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Крабовый крем

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Крабовый крем

Описание приготовления:

Готовится крабовый крем очень просто и быстро. Чеснок добавляйте по желанию. Нежная, ароматная и вкусная закуска к столу в будни и праздники.
Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 Грамм
  • Сливочный сыр 50 Грамм
  • Сметанa 2 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

104 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовый крем»

Крабовый крем

Подготовьте ингредиенты для приготовления крабового крема.

Крабовый крем

Крабовые палочки выложите в миску.

Крабовый крем

Добавьте сливочный сыр.

Крабовый крем

Выложите в миску сметану.

Крабовый крем

Добавьте нарезанный зубчик чеснока.

Крабовый крем

Взбейте блендером крабовые палочки, сливочный сыр, сметану и чеснок. Если нужно — посолите.

Крабовый крем

Крабовый крем готов. Подавайте на закуску в будни и праздники.

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