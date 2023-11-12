Описание приготовления:

Готовится крабовый крем очень просто и быстро. Чеснок добавляйте по желанию. Нежная, ароматная и вкусная закуска к столу в будни и праздники.

Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм

Сливочный сыр 50 Грамм

Сметанa 2 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

104 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовый крем»

Подготовьте ингредиенты для приготовления крабового крема.

Крабовые палочки выложите в миску.

Добавьте сливочный сыр.

Выложите в миску сметану.

Добавьте нарезанный зубчик чеснока.

Взбейте блендером крабовые палочки, сливочный сыр, сметану и чеснок. Если нужно — посолите.

Крабовый крем готов. Подавайте на закуску в будни и праздники.