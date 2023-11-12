Описание приготовления:
Готовится крабовый крем очень просто и быстро. Чеснок добавляйте по желанию. Нежная, ароматная и вкусная закуска к столу в будни и праздники.
Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 Грамм
- Сливочный сыр 50 Грамм
- Сметанa 2 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
104 ккал
Калорийность
6 г
Белки
5 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовый крем»
Подготовьте ингредиенты для приготовления крабового крема.
Крабовые палочки выложите в миску.
Добавьте сливочный сыр.
Выложите в миску сметану.
Добавьте нарезанный зубчик чеснока.
Взбейте блендером крабовые палочки, сливочный сыр, сметану и чеснок. Если нужно — посолите.
Крабовый крем готов. Подавайте на закуску в будни и праздники.