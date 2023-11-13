Описание приготовления:
Новогодний салат из крабовых палочек украсить из подручных продуктов не составит труда. Главное — включите свою кулинарную фантазию! Чтобы блюдо отлично пропиталось, приготовьте его заранее и охладите в холодильнике.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 240 Грамм
- Яйца 5 Штук (отварные)
- Огурец 1 Штука (свежий)
- Кукуруза консервированная 150 Грамм
- Майонез 4 Ст. ложки
- Соль 4 Щепотки
- Перец молотый черный 2 Щепотки
- Маслины и оливки 2-4 Штук (для украшения)
- Салат листовой 1-2 Штук (стебля для украшения)
Количество порций 4
Калорийность
153 ккал
Калорийность
12 г
Белки
4 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовый салат на Новый год Дракона»
Подготовьте указанные ингредиенты. Куриные яйца заранее отварите в течение 10-12 минут и опустите в ледяную воду, остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте и слегка сожмите, чтобы удалить лишнюю влагу.
Вскройте банку с консервированной кукурузой и слейте маринад. Выложите ее в глубокую емкость. Отложите 1 ст.л. кукурузы и 1-2 крабовые палочки для украшения салата. Нарежьте крабовые палочки мелким кубиком и добавьте к кукурузе.
Очистите отварные куриные яйца от скорлупы, промойте в воде и нарежьте таким же мелким кубиком. Добавьте в емкость.
Далее промойте свежий огурец, срежьте хвостики с обеих сторон овоща. Нарежьте его кожуру на терке для моркови по-корейски, эти красочные полоски понадобятся вам для украшения салата.
Очищенный огурец нарежьте мелким кубиком и добавьте к остальным ингредиентам.
Выложите майонез, посолите и поперчите нарезки. Аккуратно перемешайте и разровняйте в салатнике.
Выложите огуречной соломкой контур дракона, зубы — из кукурузы, глаз и ноздри — из маслин. Из части крабовой палочки вырежьте язык и загривок. Добавьте загривку пышности с помощью листового салата. Поместите салат в холодильник на 1 час до подачи на праздничный стол. Счастливого вам Нового года!