Описание приготовления:

Новогодний салат из крабовых палочек украсить из подручных продуктов не составит труда. Главное — включите свою кулинарную фантазию! Чтобы блюдо отлично пропиталось, приготовьте его заранее и охладите в холодильнике.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 240 Грамм

Яйца 5 Штук (отварные)

Огурец 1 Штука (свежий)

Кукуруза консервированная 150 Грамм

Майонез 4 Ст. ложки

Соль 4 Щепотки

Перец молотый черный 2 Щепотки

Маслины и оливки 2-4 Штук (для украшения)

Салат листовой 1-2 Штук (стебля для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

153 ккал

Калорийность

12 г

Белки

4 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовый салат на Новый год Дракона»

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриные яйца заранее отварите в течение 10-12 минут и опустите в ледяную воду, остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте и слегка сожмите, чтобы удалить лишнюю влагу.

Вскройте банку с консервированной кукурузой и слейте маринад. Выложите ее в глубокую емкость. Отложите 1 ст.л. кукурузы и 1-2 крабовые палочки для украшения салата. Нарежьте крабовые палочки мелким кубиком и добавьте к кукурузе.

Очистите отварные куриные яйца от скорлупы, промойте в воде и нарежьте таким же мелким кубиком. Добавьте в емкость.

Далее промойте свежий огурец, срежьте хвостики с обеих сторон овоща. Нарежьте его кожуру на терке для моркови по-корейски, эти красочные полоски понадобятся вам для украшения салата.

Очищенный огурец нарежьте мелким кубиком и добавьте к остальным ингредиентам.

Выложите майонез, посолите и поперчите нарезки. Аккуратно перемешайте и разровняйте в салатнике.

Выложите огуречной соломкой контур дракона, зубы — из кукурузы, глаз и ноздри — из маслин. Из части крабовой палочки вырежьте язык и загривок. Добавьте загривку пышности с помощью листового салата. Поместите салат в холодильник на 1 час до подачи на праздничный стол. Счастливого вам Нового года!