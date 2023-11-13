ГлавнаяРецептыЛучший перекус за 5 минут: пицца на сковороде по простому рецепту Эктора Хименеса-Браво Лучший перекус за 5 минут: пицца на сковороде по простому рецепту Эктора Хименеса-Браво На чтение: 1 минута Приготовьте пиццу на основе тортильи по рецепту шеф-повара и судьи телепроекта «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво. Для этого нужно всего 5 минут и простые ингредиенты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хотя это и не аутентичная итальянская пицца, для которой понадобится гораздо больше времени, однако вкус будет непревзойденным. Кроме того, рецепт настолько прост, что с ним справится даже ребенок. Обязательно попробуйте Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашнему» Пицца на сковороде от Эктора Хименеса-Браво – пошаговый рецепт Время: 5 минут + 5 минут для подготовки Порции: 1 Ингредиенты: – 40 граммов салями; – 100 граммов моцареллы; – 3 слайса бекона; – 2 столовые ложки томатного соуса; – 2 тортильи. Приготовление: Кружки салями выложите на сковороду по кругу и поджарьте. Посыпьте колбасу натертым сыром. Когда она расплавится, добавьте бекон и томатный соус. Накройте начинку тортильей, подождите минутку и вытяните пиццу на тарелку начинкой вверх. Накройте второй тортильей и верните пиццу на сковороду. Накройте крышкой или тарелкой и прогрейте все еще минуту. Понравился рецепт? Попытайтесь еще приготовить классические пирожки с ливером на сковородке – никто не останется безразличным. Поделитесь с друзьями