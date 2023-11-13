Рецепт: Жареная свиная грудинка с картошкой и луком — По — южному: с помидорами и баклажаном

Ингредиенты:
грудинка свиная — 500 гр;
картофель — 6 шт;
лук репчатый — 1 шт;
небольшой баклажан — 1 шт;
томаты — 2 шт;
масло растительное — 3 ст. ложки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Свиная грудинка (прослойка) хороша прежде всего тем, что она быстро жарится и при этом очень даже вкусная.
В дополнении с картошкой, баклажаном и помидорами получается вообще объедение, просто божественно-аппетитное жаркое!
Готовится очень быстро, получится у всех вкусно, сытно, аппетитно!
Берём свиную грудинку (прослойку), тщательно моем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем тонкими длиненькими кусочками.
На сковороду наливаем растительное масло, прогреваем его и в горячее масло выкладываем кусочки грудинки.
Сначала жарим на большом огне, чтоб мясо запечаталось и сок из него не вытекал.
Переворачиваем кусочки мяса, снова три минуты на большом огне, затем огонь убавляем до среднего и оставляем мясо жариться.
В это время чистим и нарезаем картофель длинными тонкими ломтиками.
Выкладываем картофель к уже наполовину поджаренной грудинке и жарим вместе, периодически перемешивая.
В это же время я и солю грудинку с картошкой. Солим по своему вкусу, лично я солю щепоткой соли.
Очищаем луковицу и нарезаем лук полукольцами.
Добавляем лук на сковороду.
Нарезаем баклажан полукольцами толщиной примерно 7 мм.
Добавляем баклажаны к мясу с картошкой и луком.
Продолжаем жарить все вместе, периодически аккуратно перемешивая.
Пробуем на соль. Если несолоно, то ещё раз все подсаливаем. По желанию можно и поперчить.
Нарезаем помидоры толстыми колечками. Толщиной примерно около сантиметра. Помидоры лучше брать мясистые и не очень крупные. Хорошо подходят помидоры сорта «сливки».
В конце жарки грудинки с картошкой и луком добавляем сверху нарезанные помидоры. Спустя минут пять, аккуратно перемешиваем.
Жарим ещё минут пять и наше вкусное, сытное, аппетитное блюдо готово.
Получается вот такая грудинка с картошкой по-южному: с баклажанами и помидорами.
Баклажаны дополнили жаренную грудинку с картошкой своим незабываемым вкусом, придали блюду яркость.
Получилось вот такое аппетитное домашнее жаркое!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.