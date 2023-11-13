Рецепт: Жареная свиная грудинка с картошкой и луком — По — южному: с помидорами и баклажаном

Ингредиенты:

грудинка свиная — 500 гр;

картофель — 6 шт;

лук репчатый — 1 шт;

небольшой баклажан — 1 шт;

томаты — 2 шт;

масло растительное — 3 ст. ложки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Свиная грудинка (прослойка) хороша прежде всего тем, что она быстро жарится и при этом очень даже вкусная.

В дополнении с картошкой, баклажаном и помидорами получается вообще объедение, просто божественно-аппетитное жаркое!

Готовится очень быстро, получится у всех вкусно, сытно, аппетитно!

Берём свиную грудинку (прослойку), тщательно моем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем тонкими длиненькими кусочками.

На сковороду наливаем растительное масло, прогреваем его и в горячее масло выкладываем кусочки грудинки.

Сначала жарим на большом огне, чтоб мясо запечаталось и сок из него не вытекал.

Переворачиваем кусочки мяса, снова три минуты на большом огне, затем огонь убавляем до среднего и оставляем мясо жариться.

В это время чистим и нарезаем картофель длинными тонкими ломтиками.

Выкладываем картофель к уже наполовину поджаренной грудинке и жарим вместе, периодически перемешивая.

В это же время я и солю грудинку с картошкой. Солим по своему вкусу, лично я солю щепоткой соли.

Очищаем луковицу и нарезаем лук полукольцами.

Добавляем лук на сковороду.

Нарезаем баклажан полукольцами толщиной примерно 7 мм.

Добавляем баклажаны к мясу с картошкой и луком.

Продолжаем жарить все вместе, периодически аккуратно перемешивая.

Пробуем на соль. Если несолоно, то ещё раз все подсаливаем. По желанию можно и поперчить.

Нарезаем помидоры толстыми колечками. Толщиной примерно около сантиметра. Помидоры лучше брать мясистые и не очень крупные. Хорошо подходят помидоры сорта «сливки».

В конце жарки грудинки с картошкой и луком добавляем сверху нарезанные помидоры. Спустя минут пять, аккуратно перемешиваем.

Жарим ещё минут пять и наше вкусное, сытное, аппетитное блюдо готово.

Получается вот такая грудинка с картошкой по-южному: с баклажанами и помидорами.

Баклажаны дополнили жаренную грудинку с картошкой своим незабываемым вкусом, придали блюду яркость.

Получилось вот такое аппетитное домашнее жаркое!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.