Портал про города-курорты | Perekop

Крапива на зиму для супа

На чтение: 1 минута
Крапива на зиму для супа

Описание приготовления:

Для заготовки берите молодые листочки крапивы, они более нежные, в них больше витаминов и сока. Делайте такую заготовку в небольших баночках, буквально на один раз, чтобы она долго не стояла полупустая или же оставшуюся часть заморозьте.
Основной ингредиент: Зелень / Крапива Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Крапива 500 Грамм (молодая)
  • Соль 30 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

23 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крапива на зиму для супа»

Крапива на зиму для супа

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления крапивы на зиму для супа.

Крапива на зиму для супа

У крапивы возьмите только молодые, не порченные и не поеденные насекомыми листочки. Выложите их в миску и промойте холодной водой. Откиньте на сито и дайте воде полностью стечь.

Крапива на зиму для супа

Листья порежьте и выложите в салатник. Добавьте к крапиве 2/3 соли, все хорошо перемешивайте, пока не появится сок. Оставьте все на 10 минут и еще раз перемешайте.

Крапива на зиму для супа

Банки тщательно вымойте в горячей воде с содой и простерилизуйте любым удобным способом. Выложите соленую крапиву в подготовленные банки и утрамбуйте, чтобы не было пустот с воздухом.

Крапива на зиму для супа

Сверху засыпьте крапиву оставшейся солью и закройте крышкой. Уберите банки с соленой крапивой на хранение в холодильник.

Крапива на зиму для супа

Хороших заготовок!

Что будем искать? Например,Человек