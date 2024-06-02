Описание приготовления:
Для заготовки берите молодые листочки крапивы, они более нежные, в них больше витаминов и сока. Делайте такую заготовку в небольших баночках, буквально на один раз, чтобы она долго не стояла полупустая или же оставшуюся часть заморозьте.
Основной ингредиент: Зелень / Крапива Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Крапива 500 Грамм (молодая)
- Соль 30 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
23 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крапива на зиму для супа»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления крапивы на зиму для супа.
У крапивы возьмите только молодые, не порченные и не поеденные насекомыми листочки. Выложите их в миску и промойте холодной водой. Откиньте на сито и дайте воде полностью стечь.
Листья порежьте и выложите в салатник. Добавьте к крапиве 2/3 соли, все хорошо перемешивайте, пока не появится сок. Оставьте все на 10 минут и еще раз перемешайте.
Банки тщательно вымойте в горячей воде с содой и простерилизуйте любым удобным способом. Выложите соленую крапиву в подготовленные банки и утрамбуйте, чтобы не было пустот с воздухом.
Сверху засыпьте крапиву оставшейся солью и закройте крышкой. Уберите банки с соленой крапивой на хранение в холодильник.
Хороших заготовок!