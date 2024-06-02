Пышное немецкое печенье: выпечка за 15 минут. Простой и вкусный рецепт

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Печенье встречается в разных странах мира. Как правило, каждый народ добавляет в печенье свою изюминку, которая делает его отличительным от всех остальных видов выпечки. Особенно это заметно в печенье из Германии.
Немецкое печенье может быть разных видов и форм, в зависимости от региона и традиций. Например, Штрудель (Strudel) – это слоёное печенье с начинкой из яблок, вишни или других фруктов. Брецли (Brezel) – крендели, которые обычно посыпают крупной солью. Они могут быть разного размера и формы. А Вайнахтсменхен (Weihnachtsmännchen) – рождественское печенье в виде человечков. Их часто украшают глазурью и шоколадом.
Приготовим простое слоеное пышное немецкое печенье самостоятельно
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 6 ст.л.;
- ванильный сахар — ч.л.;
- кефир — 200 мл;
- растительное масло — 120 мл;
- мука — 500 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Приготовление немецкого печенья:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и слегка взбиваем венчиком. Добавляем в яичную смесь сахар классический (4 ст.л.) и ванильный, кефир и растительное масло, перемешиваем.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто. На столе раскатываем толстый пласт теста толщиной около см.
Посыпаем пласт теста сахаром, распределяем его по всей поверхности. Делим пласт на кубики 2х2 см примерно.
Фото: www.youtube.com
Выкладываем каждый кубик теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут.
Фото: www.youtube.com
В результате мы получаем вкусное сладкое немецкое печенье. Его можно подавать к чаю вместо покупного приторного печенья.