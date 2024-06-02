Пышное немецкое печенье: выпечка за 15 минут. Простой и вкусный рецепт

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Печенье встречается в разных странах мира. Как правило, каждый народ добавляет в печенье свою изюминку, которая делает его отличительным от всех остальных видов выпечки. Особенно это заметно в печенье из Германии.

Немецкое печенье может быть разных видов и форм, в зависимости от региона и традиций. Например, Штрудель (Strudel) – это слоёное печенье с начинкой из яблок, вишни или других фруктов. Брецли (Brezel) – крендели, которые обычно посыпают крупной солью. Они могут быть разного размера и формы. А Вайнахтсменхен (Weihnachtsmännchen) – рождественское печенье в виде человечков. Их часто украшают глазурью и шоколадом.

Приготовим простое слоеное пышное немецкое печенье самостоятельно

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 6 ст.л.;

ванильный сахар — ч.л.;

кефир — 200 мл;

растительное масло — 120 мл;

мука — 500 г;

разрыхлитель — 10 г.

Приготовление немецкого печенья:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и слегка взбиваем венчиком. Добавляем в яичную смесь сахар классический (4 ст.л.) и ванильный, кефир и растительное масло, перемешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто. На столе раскатываем толстый пласт теста толщиной около см.

Посыпаем пласт теста сахаром, распределяем его по всей поверхности. Делим пласт на кубики 2х2 см примерно.

Фото: www.youtube.com

Выкладываем каждый кубик теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут.

Фото: www.youtube.com

В результате мы получаем вкусное сладкое немецкое печенье. Его можно подавать к чаю вместо покупного приторного печенья.