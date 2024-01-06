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Рецепт приготовления минтая из детства. Готовлю так уже много лет

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Рецепт приготовления минтая из детства. Готовлю так уже много лет

Русская кухня нередко пользуется тушением рыбы для получения особого вкуса. Это отличная замена стандартной жарке. Стоит выбирать не жирную рыбу, кости которой размягчаются в процессе готовки. Чтобы сохранить биологическую ценность, лучше распотрошить рыбу и нарезать на порционные кусочки.

Сегодня мы решили приготовить минтай по очень известному рецепту, а известен он тем, что даже в школах на уроках кулинарии девочек учили так готовить рыбу. Попробуем и мы!

Ингредиенты для готовки рыбы:

  • минтай — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • лавровые листы;
  • соль, перец.

Приготовление рыбы:

Берем минтай или другую нежирную рыбу. Удаляем плавники, хвост и внутренности. Нарезаем на порционные кусочки.

Перекладываем рыбу в миску, солим и перчим. Перемешиваем, оставляем на 10 минут.

Рецепт приготовления минтая из детства. Готовлю так уже много лет

На сковороду наливаем растительное масло, а затем растапливаем на ней сливочное масло. Лук нарезаем полукольцами, отправляем на сковородку. 7-8 минут тушим лук на небольшом огне.

Рецепт приготовления минтая из детства. Готовлю так уже много лет

Добавляем рыбу к луку, накрываем сковороду крышкой и тушим блюдо 10 минут. Затем переворачиваем рыбу, добавляем черный и душистый горошек, а также лавровые листы. Готовим еще порядка 10 минут.

Рецепт приготовления минтая из детства. Готовлю так уже много лет

Получилась сочная рыба с вкусным луковым бульоном. Попробуйте подать ее к столу с пюре.

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