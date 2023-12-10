Красивый и необычный. Салат с курицей, черносливом и орехами: украшение праздничного стола.

Большое значение на праздничном столе имеют различные салаты. Это отличное блюдо, которое может сильно разнообразить меню. При этом салаты будут актуальны почти на любое торжество, от юбилея до Нового года. Главное, правильно сочетать салаты на праздничном столе.

Многие не знают, как сочетать салаты на столе. По этой причине есть блюда, которые остаются нетронутыми на протяжении всего праздника. Исправить это поможет простое сочетание классических и новых салатов. Оно должно быть в соотношении 50/50.

Однако, не все знают рецепты вкусных новых салатов для праздника. Для этого мы приготовили один из рецептов вкусного новогоднего салата.

Ингредиенты для салата:

копченая курица — 250 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез;

сыр — 120 г;

яйцо — 3 шт.;

чернослив — 120 г;

орехи грецкие — 100 г.

Приготовление салата:

Натираем на мелкой терке сыр. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и делим на белки и желтки. Нарезаем маленьким кубиком копченую курицу, пропускаем к ней зубчики чеснока, перемешиваем.

Заправляем копченую курицу майонезом и тщательно перемешиваем. Измельчаем чернослив, а также грецкие орехи рубим в мелкую крошку. Выкладываем в кулинарное кольцо диаметром 18 см первым слоем курицу.

На куриный слой кладем сырный, смазываем сеточкой из майонеза. Выкладываем на сырный слой чернослив, тоже смазываем майонезом. Натираем на мелкой терке желтки, высыпаем на слой чернослива.

На желтковый слой высыпаем ореховую крошку. Формируем сеточку из майонеза на поверхности.

Натираем на крупной терке белки, высыпаем на верхушку салата.

Данный салат можно украсить также грецкими орехами, черносливом и укропом. Получается вкусный слоеный салат.