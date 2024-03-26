Старинный рецепт сладких вареников с маком: как приготовить

Вероятно, рецепт этих необычайно вкусных вареников мы позаимствовали из Турции. Их уже просто готовить.

Вареники можно готовить по разным рецептам. И этот можно добавить в свою копилку. Вареники получаются толстенькие, мягкие и большие за счет кислого молока и соды. Рецептом поделились на сайте Fayni Recepty.

Вареники с маком и медом

Ингредиенты:

400 мл кислого молока;

400 г муки;

1 щепотка соли;

1 ст. л. соды;

150 г мака;

100 г сахара;

5 ст. л. меда.

Кислое молоко размешайте с содой и солью, добавьте муку и замесите эластичное тесто для вареников.

Мак перетрите на ручной мельнице или электрической кофемолкой. Правильная начинка для вареников из мака должна быть рассыпчатой. Поэтому к маку с сахаром нужно добавить лишь 0,5-1 ч. л. горячей воды, чтобы сахар не растаял.

Из теста делаем колбаску, режем на кусочки, раскатываем так, чтобы получились большие кружочки толщиной 0,7-1,0 см диаметром 9-10 см. Кладите много начинки и лепите вареники.

Когда налепите порцию, начинайте варить. Вскипятите воду и закладывайте вареники. Шумовкой погружайте их в воду.

Вынимайте вареники через 1,5 минуты после закипания очень быстро, выкладывайте на сухое чистое полотенце. И быстро переворачивайте на другую сторону, чтобы вареники как можно скорее стали сухими.

Подавайте маковые вареники с медом. На вкус такие вареники сладкие с немножко горьковатым пикантным привкусом.

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