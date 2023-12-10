Рецепт: Алатская самса — из пресного теста, в духовке

Ингредиенты:

вода — 170 мл;

сахар — 0,5 ч.л.;

соль — в тесто — 1 ч.л., в начинку — по вкусу;

масло растительное — 30 мл;

мука — 350-400 г;

мясо — 400-450 г;

лук репчатый — 1 шт;

томаты — 1-2 шт;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Всем добрый день! Сегодня у меня еще один новый рецепт, который стала готовить недавно для своей семьи. Теперь он один из наших фаворитов, очень вкусно получается и не испортит фигуру. Это бухарская самса, которая называется «алатской», или если по-узбекски «олот самса». Тесто пресное и вполне бюджетное. Вода, сахар, соль, масло и мука. Думаю, эти ингредиенты всегда найдутся дома. Пирожки с мясом в моем профиле уже потихоньку набираются, разных форм, с фаршем и кусочками мяса. Очень я люблю мясные пирожки, в особенности самсу. Что касается алатской самсы, то одно из ее отличий от других моих рецептов — это кружочки помидора в начинке. Это дает сочность и невероятный вкус готовому блюду. А тесто я люблю в последнее время потоньше, поэтому эта самса мне нравится на данный момент больше всех. Также, хочется немного пояснить название этой самсы. Все довольно просто, она была придумана в Алатском районе Бухарской области, отсюда и название. Также отличием этой самсы является то, что здесь не нужно делать слоеное тесто, что значительно упрощает и ускоряет процесс приготовление. Также не нужно ее смазывать яйцом и посыпать тмином перед выпеканием, нужно просто смазать обычной водой. Все очень легко и относительно быстро, поэтому можно переходить к самим ингредиентам и приготовлению.

Первое, разберемся с ингредиентами теста. В принципе, о них я говорила: вода, соль, сахар, масло и мука. Воды 170 мл, сахара 0.5 ч. л., соли 1 ч. л., растительного масла 30 мл (недавно подарили мерные ложечки, теперь у меня масло в мл, но можно взять просто 2 ст. л.). Муки сколько возьмет, у меня ушло максимум 2 стакана объемом 250 мл. Тесто я сильно не забиваю, мне достаточно, чтобы оно не липло к рукам. Вот, это что касается теста.

Что касается начинки, то это мясо, лук и 1-2 помидора. Также соль со специями по вкусу. Из специй я использовала черный молотый перец, паприку и зиру. Эта начинка одна из моих самых любимых.

Теперь, давайте, приступим к приготовлению. Начнем с теста. В чашке, где будем месить тесто, перемешиваем воду с солью, сахаром и растительным маслом. Возможно, кому-то будет трудно отмерять воду, так как у нас 170 мл. Можно учесть то, что в 1 столовой ложке около 15 мл воды, поэтому возьмем 200 мл стакан и выльем с него 2 столовые ложки, в которых будет около 30 мл воды. Или же в этот же стакан налить 2 ст. л. растительного масла и остальной объем заполнить водой. У меня же мерные ложки, я взяла самую большую, в которой 250 мл и вылила с нее, с помощью другой ложки, 80 мл. Как раз 170 мл я получила. Вот мы и математику немного применили в нашем рецепте.

Теперь начинаем добавлять муку. У меня ушло около 2-х стаканов объемом 250 мл. Но тут, конечно, много будет зависеть от муки. Я всегда люблю делать тесто мягким, мне достаточно в этом рецепте, чтобы тесто не липло к рукам. Замешивать можно как в чашке, так и на столе, кто как привык. Чашку накрываем крышкой или же ставим тесто в пакет и оставляем на 30 минут отдыхать.

Тем временем подготовим начинку. Мясо будем ставить сырое, жарить не будем. Возможно, это примечание для кого-то будет банальным, но бывает и такой ньюанс кого-то интересует. Берем кусок мякоти, около 400-450 г и нарезаем его мелким кубиком. Удобно заранее замораживать кусок, так намного легче резать. Я часто упоминаю этот момент, так как подмороженное мясо намного облегчает мне работу. Таким же мелким кубиком нарезаем 1 луковицу и сразу ставим в чашку к мясу.

Помидор нарезаем кружочками, но не слишком тонко. В этот раз мне хватило одного помидора, но может потребоваться и больше. Удобней использовать чуть плотный помидор, так он не будет разваливаться на доске.

Вернемся к мясу с луком. Солим их по вкусу (я солю 1 ч. л.), добавляем черный молотый перец, паприку (у меня около 0,5 ч. л.) и зиру (у меня около 1/3 ч. л.). Все хорошо перемешиваем. Если вам, как и мне, удобно делить начинку, можете поделить на 8-10 частей, в зависимости от того, сколько самсы вы решите сделать. Мне больше понравилось делать из такого количества ингредиентов 8 шт самсы.

Тесто также делим на 8-10 частей. Я поделила на 8. Каждую часть скатываем в шарик и накрываем легким полотенцем, чтобы не обветрилось. И потихоньку начнем лепить.

Раскатываем шарик теста, стараемся потоньше. Ставим в центр мясную начинку и сверху кладем кружок помидора. Помидор сам я не присолила, соли в мясе вполне хватает.

Верхушкой закрываем начинку, ничего если она полностью не закроет, главное чтобы прикрыла.

Теперь края смазываем обычной водой и начинаем закрывать начинку сначала одним краем.

А затем вторым краем.

Кончик можно опять смазать водой и свернуть как на фото.

Ставим все наши самсы на противень, застеленный бумагой для выпечки, швом вниз. Пока лепим, не забываем прикрывать слепленные, чтобы они не обветрились.

Как я говорила мы не будем их смазывать яйцом и посыпать тмином. Смазывать будем обычной водой. Выпекать рекомендуют при высокой температуре, то есть по рецепту это 230 градусов, а время выпечки 30 минут. Я пекла при 230 градусах целый час, а так как моя духовка печет очень мягко, у меня не появляются характерные румяные круги, и низ получился хорошим, не сгорел. Для сравнения могу сказать, что я даже сдобные булочки и кексы пеку при 210 градусах, такая вот разница, там где рекомендуют печь 180 градусов, я пеку при 210-230 в зависимости от начинки, а времени всегда уходит даже больше, чем пишут при 180 градусах. Словом, очень много будет зависеть от вашей духовки, ориентируйтесь по похожим своим рецептам, сколько времени и какая температура для них подходит. Единственное, сделайте температуру немного больше, так как именно в этом рецепте подразумевается относительно высокая температура.

Вот, в принципе, на этом и весь рецепт. Это блюдо очень вкусное, кто хоть раз ел, подтвердит, в нем очень тонкое тесто и сочная, ароматная начинка. Делаем также вполне нетрудно, а какой аромат и вкус! Всем спасибо за внимание, буду рада если этот рецепт окажется и в вашей кулинарной тетрадке. Здоровья, достатка и всего самого наилучшего! До новых кулинарных записей!

Видео:

Время приготовления: 2 ч. 10 мин.