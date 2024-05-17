Описание приготовления:

Приготовить красную рыбу на мангале просто и быстро, при этом получается божественно вкусно! Ароматная и нежная рыбка — лучший вариант для посиделок на природе. Чудесный способ приготовить вкусную и полезную еду на свежем воздухе для всей семьи. Для сохранения сочности к красной рыбе добавим лимонный сок и растительное масло, запекается она достаточно быстро, поэтому далеко от мангала не отходим и не забывайте периодически переворачивать решётку. С помощью пошагового рецепта у вас непременно всё получится!

Назначение: На природу Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Красная рыба 1,5 Килограмма (у меня голец)

Соевый соус 2 Ст. ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Лимонный сок 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

325 ккал

Калорийность

2 г

Белки

33 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Красная рыба на мангале»

Подготовьте все ингредиенты. Чтобы рыбу было легче разделывать, она должна быть слегка подморожена. Красная рыба хороша своим натуральным вкусом, поэтому при мариновании из специй рекомендую ограничиться лишь молотым перцем.

Удалите у рыбы внутренности, головы, плавники и хвосты. Тщательно промойте и разделайте тушки на филе, удалив хребет и тонкие кости.

Натрите подготовленное филе со всех сторон солью и молотым перцем.

Переложите в глубокую миску, полейте соком лимона, соевым соусом и растительным маслом. Аккуратно перемешайте, чтобы маринад распространился по всему филе и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Можно оставить на ночь.

Подготовьте мангал с тлеющими углями. Открытого пламени быть не должно. Смажьте решётку растительным маслом, чтобы потом готовую рыбу было легче снять. Выложите маринованное филе и отправьте на мангал. Готовьте ориентировочно по 2-3 минуты с каждой стороны, как только рыба изменит цвет и начнёт подрумяниваться, готово.

Готовое филе переложите с решётки на тарелку и подавайте в горячем виде со свежей зеленью, дольками лимона и любыми сезонными овощами. Приятного аппетита!