ГлавнаяРецептыВаши родные будут в шоке: готовим пасту Альфредо с неожиданным ингредиентом Ваши родные будут в шоке: готовим пасту Альфредо с неожиданным ингредиентом На чтение: 1 минута Классическая паста Альфредо готовится всего из трех ингредиентов. Именно макароны, сливочное масло и пармезан создают роскошный шелковый вкус. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Однако добавив лишь один неожиданный ингредиент, вы получите пасту с неповторимым летним вкусом. Речь идет о цветах акации. Стоит попробовать В восторге будут даже те, кто не любит рыбу: готовим филе тиляпии в духовке Паста Альфредо с цветами акации Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 300 граммов макарон; – 115 граммов сливочного масла; – 360 граммов сливок; – 2 зубчика чеснока; – 2 чайные ложки итальянской зелени; – соль и свежесмолотый перец по вкусу; – 200 граммов тертого пармезана; – 50 граммов цветков акации. Приготовление: Доведите подсоленную воду с небольшим количеством масла до кипения. Когда она закипит, добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте 2 мелко нарезанные зубчика чеснока, перемешайте и влейте сливки. Приправьте солью, свежемолотым перцем и итальянскими травами. Добавьте в соус 180 граммов пармезана. Хорошо перемешайте, пока сыр не расплавится. Слейте воду с макарон и добавьте их в соус Альфредо. Хорошо перемешайте, а затем разложите по тарелкам. Посыпьте сверху тертым пармезаном, цветами акации и сразу подавайте. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить сочные испанские котлетки. Поделитесь с друзьями