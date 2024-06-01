Описание приготовления:

Для приготовления крема используйте именно сахарную пудру, а не сахар. Сливки должны быть 33% жирности или выше. Творожный сыр выбирайте на свой вкус.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Сливки 150 Миллилитров (33% жирности)

Сахарная пудра 80 Грамм

Творожный сыр 200 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

239 ккал

Калорийность

15 г

Белки

3 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем чиз для торта на сливках с творожным сыром»

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу. Сливки предварительно охладите в морозильной камере в течение 15 минут.

В посуду с высокими стенками подходящую для дальнейшего взбивания влейте охлажденные жирные сливки, добавьте сахарную пудру.

Взбивайте эти ингредиенты миксером на небольшой скорости до появления мягких пиков. Очень важно — не перевзбейте сливки, иначе у вас получится вместо крема масло.

Ко взбитым сливкам добавьте творожный сыр.

На маленькой скорости взбивайте эти ингредиенты до полного соединения и получения однородного крема.

Готовый крем перед нанесением на тортик следует охладить в холодильнике примерно в течение 1 часа для стабилизации структуры. После чего крем чиз готов к дальнейшему использованию.