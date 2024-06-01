Описание приготовления:
Для приготовления крема используйте именно сахарную пудру, а не сахар. Сливки должны быть 33% жирности или выше. Творожный сыр выбирайте на свой вкус.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 150 Миллилитров (33% жирности)
- Сахарная пудра 80 Грамм
- Творожный сыр 200 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
239 ккал
Калорийность
15 г
Белки
3 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крем чиз для торта на сливках с творожным сыром»
Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу. Сливки предварительно охладите в морозильной камере в течение 15 минут.
В посуду с высокими стенками подходящую для дальнейшего взбивания влейте охлажденные жирные сливки, добавьте сахарную пудру.
Взбивайте эти ингредиенты миксером на небольшой скорости до появления мягких пиков. Очень важно — не перевзбейте сливки, иначе у вас получится вместо крема масло.
Ко взбитым сливкам добавьте творожный сыр.
На маленькой скорости взбивайте эти ингредиенты до полного соединения и получения однородного крема.
Готовый крем перед нанесением на тортик следует охладить в холодильнике примерно в течение 1 часа для стабилизации структуры. После чего крем чиз готов к дальнейшему использованию.