Лодочки из кабачков: простой рецепт без сыра. Сочные и вкусные фаршированные кабачки

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Кабачки — это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд.

Например, в Европе можно встретить рагу из кабачков с овощами. Это лёгкое и полезное блюдо, которое может стать отличным вариантом для ужина. Кабачки тушат вместе с другими овощами, такими как морковь, лук, помидоры и болгарский перец. В конце добавляют зелень и специи.

В странах СНГ придумана кабачковая икра. Это классическое блюдо русской кухни, которое любят многие. Кабачковую икру готовят из обжаренных кабачков, лука, моркови и томатной пасты. Икра имеет приятный вкус и аромат, а также является источником витаминов и минералов.

Есть еще фаршированные кабачки. Фаршировать кабачки можно разными начинками: мясом, рисом, овощами или даже творогом.

Приготовим фаршированные лодочки из кабачков.

Ингредиенты:

Кабачки — 3 шт.;

Фарш куриный — 500 г;

Лук — 200 г;

Красный сладкий перец — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Приправа для мяса — 1 ч.л.;

Чеснок — 2 шт.;

Укроп — 20 г;

Растительное масло — 1 ст.л.

Приготовление:

Делим каждый кабачок вдоль надвое, удаляем внутреннюю часть овоща. Мякоть мелко нарезаем, также режем лук, красный перец.

Выкладываем к фаршу кабачковую мякоть, лук, перец, добавляем соль и приправу к мясу. Шинкуем чеснок и укроп, выкладываем к начинке.

Заполняем кабачки фаршем с овощами. Смазываем форму для запекания растительным маслом, кладем в нее кабачки. Запекаем фаршированные кабачки при 180 градусах 45-50 минут.

Фото: www.youtube.com

В результате мы получаем вкусные сочные фаршированные кабачки. Это хороший вариант летнего ужина.