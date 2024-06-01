ГлавнаяРецептыРаз, два – и готово: как приготовить фантастически вкусную кабачковую запеканку Раз, два – и готово: как приготовить фантастически вкусную кабачковую запеканку На чтение: 1 минута Кабачковая запеканка готовится очень просто. Однако ее вкус вас приятно удивит. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такое легкое блюдо подходит и к ужину, и к перекусу. Обязательно воплотите в жизнь этот элементарный рецепт. Стоит попробовать Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре Кабачковый пирог Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 кабачок; – 130 граммов муки; – 100 граммов сыра; – 1 луковица; – 2 яйца; – 50 миллилитров растительного масла; – 12 граммов разрыхлителя; – соль, перец, зелень по вкусу. Приготовление: Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Лук почистьте и тоже натрите к кабачку. Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень. Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте масло и снова взбейте. Соедините кабачки и яйца, добавьте натертый сыр, соль, перец и перемешайте. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, который дополнительно можно смазать маслом. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи. Поделитесь с друзьями