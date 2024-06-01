Раз, два – и готово: как приготовить фантастически вкусную кабачковую запеканку

Кабачковая запеканка готовится очень просто. Однако ее вкус вас приятно удивит.

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Такое легкое блюдо подходит и к ужину, и к перекусу. Обязательно воплотите в жизнь этот элементарный рецепт.

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Кабачковый пирог

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 130 граммов муки;

– 100 граммов сыра;

– 1 луковица;

– 2 яйца;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 12 граммов разрыхлителя;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Лук почистьте и тоже натрите к кабачку. Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень. Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте масло и снова взбейте. Соедините кабачки и яйца, добавьте натертый сыр, соль, перец и перемешайте. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, который дополнительно можно смазать маслом. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания.

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