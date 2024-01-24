Описание приготовления:

Если вы хотите приготовить сэндвичи "Крок-месье" или "Крок мадам", которые создадут у вас дома атмосферу французской кофейни, вам понадобится всего несколько ингредиентов и этот рецепт! Берите на заметку идею и готовьте с удовольствием!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Бутерброды / Закуски География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 20 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Масло сливочное 20 Грамм

Мускатный орех 1/4 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Белый молотый перец 1/4 Чайных ложки

Сыр "Эмменталь" 200 Грамм

Хлеб 4 Ломтика (для тостов)

Ветчина 4 Ломтика

Горчица французская 2 Чайных ложки

Яйца 1 Штука

Количество порций 2

Калорийность

146 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крок-месье и крок-мадам»

Для приготовления горячих сэндвичей приготовьте небольшой набор ингредиентов. Вместо сыра "Эмменталь" можно взять "Гауда" или "Эдам". Сыр натрите на крупной терке.

Для начала подготовьте соус "Морнэ" — нежный сливочно-сырный соус на основе соуса "Бешамель". Для этого растопите в сотейнике кусочек сливочного масла.

К растопленному маслу всыпьте пшеничную муку и перемешайте смесь венчиком, чтобы растопленное масло полностью впиталось в муку.

Частями влейте молоко, непрерывно мешая соус венчиком для избегания образования комочков.

На медленном огне уварите соус до состояния манной каши. При этом не переставайте мешать его, чтобы соус не подгорел.

Горячий соус снимите с огня, добавьте соль, белый молотый перец и горсть натертого сыра из общего количества. Перемешайте готовый соус "Морнэ" венчиком. Накройте посуду с соусом пищевой пленкой в контакт и остудите.

Подсушите тостерный хлеб в духовке или воспользуйтесь тостером.

Сверху на подсушенные ломтики тостерного хлеба нанесите тонкий слой французской горчицы.

Сверху на горчицу нанесите по 2 ст.л. соуса "Морнэ" и распределите его по всей поверхности тостов, в том числе по краям.

На соус выложите по горсти натертого сыра.

На тертый сыр выложите по два ломтика ветчины и снова распределите по горсточке натертого сыра. Оставшиеся хлебные тосты смажьте французской горчицей, соусом "Монрэ" и накройте сэндвичи сверху, вниз намазкой.

Сверху на хлеб нанесите слой оставшегося соуса "Монрэ" и натертый сыр. Запеките подготовленные сэндвичи в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут.

Для сэндвича "Крок мадам" поджарьте глазунью. Готовьте на минимальном огне, не трогая и не перемешивая, не закрывая крышкой, 5 минут. Сверху яйцо посолите и поперчите. Выложите шляпку из яйца на один из сэндвичей.

Сэндвичи "Крок-месье" и "Крок-мадам" готовы!

Приятного аппетита!