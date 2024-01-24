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Крок-месье и крок-мадам

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Крок-месье и крок-мадам

Описание приготовления:

Если вы хотите приготовить сэндвичи "Крок-месье" или "Крок мадам", которые создадут у вас дома атмосферу французской кофейни, вам понадобится всего несколько ингредиентов и этот рецепт! Берите на заметку идею и готовьте с удовольствием!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Бутерброды / Закуски География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 20 Грамм
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Масло сливочное 20 Грамм
  • Мускатный орех 1/4 Чайных ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Белый молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Сыр "Эмменталь" 200 Грамм
  • Хлеб 4 Ломтика (для тостов)
  • Ветчина 4 Ломтика
  • Горчица французская 2 Чайных ложки
  • Яйца 1 Штука

Количество порций 2

Калорийность

146 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крок-месье и крок-мадам»

Крок-месье и крок-мадам

Для приготовления горячих сэндвичей приготовьте небольшой набор ингредиентов. Вместо сыра "Эмменталь" можно взять "Гауда" или "Эдам". Сыр натрите на крупной терке.

Крок-месье и крок-мадам

Для начала подготовьте соус "Морнэ" — нежный сливочно-сырный соус на основе соуса "Бешамель". Для этого растопите в сотейнике кусочек сливочного масла.

Крок-месье и крок-мадам

К растопленному маслу всыпьте пшеничную муку и перемешайте смесь венчиком, чтобы растопленное масло полностью впиталось в муку.

Крок-месье и крок-мадам

Частями влейте молоко, непрерывно мешая соус венчиком для избегания образования комочков.

Крок-месье и крок-мадам

На медленном огне уварите соус до состояния манной каши. При этом не переставайте мешать его, чтобы соус не подгорел.

Крок-месье и крок-мадам

Горячий соус снимите с огня, добавьте соль, белый молотый перец и горсть натертого сыра из общего количества. Перемешайте готовый соус "Морнэ" венчиком. Накройте посуду с соусом пищевой пленкой в контакт и остудите.

Крок-месье и крок-мадам

Подсушите тостерный хлеб в духовке или воспользуйтесь тостером.

Крок-месье и крок-мадам

Сверху на подсушенные ломтики тостерного хлеба нанесите тонкий слой французской горчицы.

Крок-месье и крок-мадам

Сверху на горчицу нанесите по 2 ст.л. соуса "Морнэ" и распределите его по всей поверхности тостов, в том числе по краям.

Крок-месье и крок-мадам

На соус выложите по горсти натертого сыра.

Крок-месье и крок-мадам

На тертый сыр выложите по два ломтика ветчины и снова распределите по горсточке натертого сыра. Оставшиеся хлебные тосты смажьте французской горчицей, соусом "Монрэ" и накройте сэндвичи сверху, вниз намазкой.

Крок-месье и крок-мадам

Сверху на хлеб нанесите слой оставшегося соуса "Монрэ" и натертый сыр. Запеките подготовленные сэндвичи в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут.

Крок-месье и крок-мадам

Для сэндвича "Крок мадам" поджарьте глазунью. Готовьте на минимальном огне, не трогая и не перемешивая, не закрывая крышкой, 5 минут. Сверху яйцо посолите и поперчите. Выложите шляпку из яйца на один из сэндвичей.

Крок-месье и крок-мадам

Сэндвичи "Крок-месье" и "Крок-мадам" готовы!

Крок-месье и крок-мадам

Приятного аппетита!

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