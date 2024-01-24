ГлавнаяРецептыСколько времени печь пиццу: готовим роскошную Маргариту – не устоит даже итальянец Сколько времени печь пиццу: готовим роскошную Маргариту – не устоит даже итальянец На чтение: 1 минута Маргарита – классика итальянской кухни. Несмотря на простоту, она способна удивить своим невероятным вкусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ На запекание пиццы нужно совсем мало времени. Достаточно всего 5 – 10 минут. Будет вкусно Лучше, чем у бабушки на базаре: готовим воздушные беляши с мясом в духовке Рецепт Маргариты Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 стакана муки; – стакан сметаны; – 2 столовые ложки сливочного масла; – 2 яйца; – половина чайной ложки соли; – 1 столовая ложка сахара. Начинка: – томатный соус; – моцарелла; – томат; – базилик и орегано по вкусу. Приготовление: В просеянную муку добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное масло и соль. Замесите однородное тесто, накройте и отставьте на 30 минут. Тем временем нарежьте помидор. Раскатайте тесто в круг и нанесите на него томатный соус. Далее выложите натертую моцареллу и помидор. Посыпьте все специями и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 – 10 минут. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкую запеканку из лаваша – будет очень вкусно. Поделитесь с друзьями