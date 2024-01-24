Сколько времени печь пиццу: готовим роскошную Маргариту – не устоит даже итальянец

Маргарита – классика итальянской кухни. Несмотря на простоту, она способна удивить своим невероятным вкусом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На запекание пиццы нужно совсем мало времени. Достаточно всего 5 – 10 минут.

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Рецепт Маргариты

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– стакан сметаны;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 яйца;

– половина чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Начинка:

– томатный соус;

– моцарелла;

– томат;

– базилик и орегано по вкусу.

Приготовление:

В просеянную муку добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное масло и соль. Замесите однородное тесто, накройте и отставьте на 30 минут. Тем временем нарежьте помидор. Раскатайте тесто в круг и нанесите на него томатный соус. Далее выложите натертую моцареллу и помидор. Посыпьте все специями и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 – 10 минут. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.

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