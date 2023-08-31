Описание приготовления:
Тесто для круассанов лучше всего взять дрожжевое слоеное на сливочном масле. Тогда они получаются воздушными и слоистыми. Если не любите укроп можете его не добавлять или заменить на другую зелень. Семгу берите по своему вкусу или замените на любую другую красную рыбу.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Круассаны / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 300 Грамм (1 пласт)
- Яйцо 2 Штуки
- Сливки 20 Миллилитров
- Семга соленая 80 Грамм
- Масло сливочнoe 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Мука 1 Чайная ложка
- Яйцо 1 Штука (для смазки теста)
Количество порций 4
Калорийность
277 ккал
Калорийность
10 г
Белки
16 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Круассаны со взбитыми яйцами, семгой и укропом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления круассанов со взбитыми яйцами и семгой. Тесто достаньте заранее, чтобы оттаяло.
Рабочую поверхность посыпьте мукой и немного раскатайте тесто в ширину. Разрежьте тесто на четыре треугольника.
Каждый треугольник сверните в рулет, начиная с широкой стороны. Выложите круассаны на расстоянии на противень с пергаментом, смажьте яйцом.
Выпекайте круассаны в горячей духовке и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Спустя время достаньте круассаны из духовки и остудите.
Яйца разбейте в миску, влейте сливки, посолите, добавьте мелко нарезанный укроп и перемешайте. В сковороде разогрейте растительное масло, вылейте яичную массу и, перемешивая, обжаривайте до готовности омлета.
Круассаны разрежьте вдоль на две части и выложите на нижнюю часть омлет.
Семгу порежьте тонкими полосками и разложите на омлете. Закройте все второй частью круассана и подавайте к столу.
Приятного аппетита!