Описание приготовления:

Тесто для круассанов лучше всего взять дрожжевое слоеное на сливочном масле. Тогда они получаются воздушными и слоистыми. Если не любите укроп можете его не добавлять или заменить на другую зелень. Семгу берите по своему вкусу или замените на любую другую красную рыбу.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Круассаны / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 300 Грамм (1 пласт)

Яйцо 2 Штуки

Сливки 20 Миллилитров

Семга соленая 80 Грамм

Масло сливочнoe 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Мука 1 Чайная ложка

Яйцо 1 Штука (для смазки теста)

Количество порций 4

Калорийность

277 ккал

Калорийность

10 г

Белки

16 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Круассаны со взбитыми яйцами, семгой и укропом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления круассанов со взбитыми яйцами и семгой. Тесто достаньте заранее, чтобы оттаяло.

Рабочую поверхность посыпьте мукой и немного раскатайте тесто в ширину. Разрежьте тесто на четыре треугольника.

Каждый треугольник сверните в рулет, начиная с широкой стороны. Выложите круассаны на расстоянии на противень с пергаментом, смажьте яйцом.

Выпекайте круассаны в горячей духовке и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Спустя время достаньте круассаны из духовки и остудите.

Яйца разбейте в миску, влейте сливки, посолите, добавьте мелко нарезанный укроп и перемешайте. В сковороде разогрейте растительное масло, вылейте яичную массу и, перемешивая, обжаривайте до готовности омлета.

Круассаны разрежьте вдоль на две части и выложите на нижнюю часть омлет.

Семгу порежьте тонкими полосками и разложите на омлете. Закройте все второй частью круассана и подавайте к столу.

Приятного аппетита!