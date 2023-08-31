Российские производители апельсинового сока снова сообщили о нехватке сырья

Производители апельсинового сока в России предупреждают о дефиците сырья на мировом рынке — это может грозить сокращением продукции на рынке. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на первоисточник.

Из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде и Бразилии, крупнейшем экспортере сока, запасы сократились до рекордного за последние 12 лет минимума. Ситуация также осложняется сбоями в поставках концентрата из ряда стран.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков предлагает государству поддержать производителей. Он настаивает на сохранении нулевой пошлины на концентрированную основу для сока и уменьшении пошлины на апельсиновую клетку, необходимую для производства напитка. Новиков отметил, что в ином случае России грозят серьезные перебои в поставках.

Однако при учете его рекомендаций риск дефицита сократится, отечественный рынок будет в полной мере обеспечен продукцией, а рост цен замедлится.

Весной 2022 года производители уже сообщали о возможных сложностях с поставками сырья для апельсинового сока: проблему удалось решить с помощью новых поставщиков концентрата из Латинской Америки.