Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Крестьянские столы, как правило, были скромными. Они не употребляли в пищу заморские продукты, а мясо большинству было недоступно. Частыми гостями на столах были щи и прочие супы, не забудем также о кашах. Кушали их в основном с сухарями, сметаной, чесноком или луком.

Нередко хозяйки выставляли на стол только простые блюда, которые можно приготовить на скорую руку, потому что дел было и без того много. Сейчас мы можем позволить себе в любое время порадовать себя вкусным, сытным и многоуровневым угощением. Неограниченны в мясе и других продуктах.

Сегодня мы подготовили для вас очень занимательный рецепт. Обязательно попробуйте приготовить! Оно даже может стать коронным блюдом на вашем Новогоднем празднике!

Ингредиенты:

копченые окорочка — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

сыр — 70 гр.;

шампиньоны — 400 г.;

лук — шт.;

красный лук — шт.;

яблочный уксус — ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

листовой салат;

вода;

соль, сахар.

Ингредиенты для лаваша:

мука – 500 гр;

куркума ⅓ ч. л.;

орегано ½ ч.л.;

соль, сахар;

вода;

растительное масло.

Ингредиенты для крема:

творожный сыр — 300 гр;

сметана — 2-3 ст. л.;

майонез — 2-3 ст. л.;

горчица — ст. л.

Приготовление:

У копчёных окорочков избавляемся от кожи и костей. Нарезаем мясо мелким кубиком. Можно также взять запеченную куру, вместо копченой.

Красный лук делим на четыре части и нарезаем. Перекладываем в миску, всыпаем щепотку соли и сахара, добавляем столовую ложку яблочного уксуса и воды. Оставляем на время.

Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с маслом. Добавляем нарезку из шампиньонов и соль. Готовим на сильном огне, постоянно помешивая.

На крупной терке натираем морковь и вареные яйца.

Для приготовление лаваша, который будет играть роль коржа, смешаем 500 гр муки, чайную ложку соли и сахара, а также 1/3 чайную ложку куркумы и орегано.

По желанию можно добавить сухой чеснок. Добавляем 300 мл кипятка и замешиваем тесто с помощью миксера. В процессе добавляем растительное масло. Оставляем в пакете на 15 минут.

Для крема смешиваем творожный сыр, сметану и майонез. Солим и добавляем горчицу для пикантности. Взбиваем миксером.

Тесто делим пополам. Одну из частей нарезаем на 6 кусочков. Формируем тонкие лепешки. Обжариваем с двух сторон на сухой сковороде. Подрезаем по форме.

Приступаем к сборке угощения

Для этого используем круглую форму. На дно укладываем лаваш, смазываем кремом.

Посыпаем нарезанными свежими листьями салата. Далее выкладываем маринованный лук.

Делаем слой из крема-соуса, для удобства можно переместить его в кондитерский пакет. Кладем еще один лаваш и снова смазываем соусом. Далее слой копченой курицы.

Выкладываем яйца, смешанные с соусом. Кладем лаваш и смазываем. Теперь грибы с луком, крем и опять лаваш.

Далее морковь с соусом и сюда же пропустим чеснок через пресс.

В заключении кладем лаваш, смазанный соусом.

Накрываем пакетом и убираем в холодильник на одну ночь. За это время блюдо успеет полностью пропитаться. Сверху посыпаем тертым сыром.

Кулинарное чудо готово! Готовьте с нами!