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Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

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Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Крестьянские столы, как правило, были скромными. Они не употребляли в пищу заморские продукты, а мясо большинству было недоступно. Частыми гостями на столах были щи и прочие супы, не забудем также о кашах. Кушали их в основном с сухарями, сметаной, чесноком или луком.

Нередко хозяйки выставляли на стол только простые блюда, которые можно приготовить на скорую руку, потому что дел было и без того много. Сейчас мы можем позволить себе в любое время порадовать себя вкусным, сытным и многоуровневым угощением. Неограниченны в мясе и других продуктах.

Сегодня мы подготовили для вас очень занимательный рецепт. Обязательно попробуйте приготовить! Оно даже может стать коронным блюдом на вашем Новогоднем празднике!

Ингредиенты:

  • копченые окорочка — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • сыр — 70 гр.;
  • шампиньоны — 400 г.;
  • лук — шт.;
  • красный лук — шт.;
  • яблочный уксус — ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • листовой салат;
  • вода;
  • соль, сахар.

Ингредиенты для лаваша:

  • мука – 500 гр;
  • куркума ⅓ ч. л.;
  • орегано ½ ч.л.;
  • соль, сахар;
  • вода;
  • растительное масло.

Ингредиенты для крема:

  • творожный сыр — 300 гр;
  • сметана — 2-3 ст. л.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • горчица — ст. л.

Приготовление:

У копчёных окорочков избавляемся от кожи и костей. Нарезаем мясо мелким кубиком. Можно также взять запеченную куру, вместо копченой.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Красный лук делим на четыре части и нарезаем. Перекладываем в миску, всыпаем щепотку соли и сахара, добавляем столовую ложку яблочного уксуса и воды. Оставляем на время.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с маслом. Добавляем нарезку из шампиньонов и соль. Готовим на сильном огне, постоянно помешивая.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

На крупной терке натираем морковь и вареные яйца.

Для приготовление лаваша, который будет играть роль коржа, смешаем 500 гр муки, чайную ложку соли и сахара, а также 1/3 чайную ложку куркумы и орегано.

По желанию можно добавить сухой чеснок. Добавляем 300 мл кипятка и замешиваем тесто с помощью миксера. В процессе добавляем растительное масло. Оставляем в пакете на 15 минут.

Для крема смешиваем творожный сыр, сметану и майонез. Солим и добавляем горчицу для пикантности. Взбиваем миксером.

Тесто делим пополам. Одну из частей нарезаем на 6 кусочков. Формируем тонкие лепешки. Обжариваем с двух сторон на сухой сковороде. Подрезаем по форме.

Приступаем к сборке угощения

Для этого используем круглую форму. На дно укладываем лаваш, смазываем кремом.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Посыпаем нарезанными свежими листьями салата. Далее выкладываем маринованный лук.

Делаем слой из крема-соуса, для удобства можно переместить его в кондитерский пакет. Кладем еще один лаваш и снова смазываем соусом. Далее слой копченой курицы.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Выкладываем яйца, смешанные с соусом. Кладем лаваш и смазываем. Теперь грибы с луком, крем и опять лаваш.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Далее морковь с соусом и сюда же пропустим чеснок через пресс.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

В заключении кладем лаваш, смазанный соусом.

Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Накрываем пакетом и убираем в холодильник на одну ночь. За это время блюдо успеет полностью пропитаться. Сверху посыпаем тертым сыром.

Кулинарное чудо готово! Готовьте с нами!

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