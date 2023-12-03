Кулинарное чудо. Самый востребованный салат на Новый год 2024

Крестьянские столы, как правило, были скромными. Они не употребляли в пищу заморские продукты, а мясо большинству было недоступно. Частыми гостями на столах были щи и прочие супы, не забудем также о кашах. Кушали их в основном с сухарями, сметаной, чесноком или луком.
Нередко хозяйки выставляли на стол только простые блюда, которые можно приготовить на скорую руку, потому что дел было и без того много. Сейчас мы можем позволить себе в любое время порадовать себя вкусным, сытным и многоуровневым угощением. Неограниченны в мясе и других продуктах.
Сегодня мы подготовили для вас очень занимательный рецепт. Обязательно попробуйте приготовить! Оно даже может стать коронным блюдом на вашем Новогоднем празднике!
Ингредиенты:
- копченые окорочка — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сыр — 70 гр.;
- шампиньоны — 400 г.;
- лук — шт.;
- красный лук — шт.;
- яблочный уксус — ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- листовой салат;
- вода;
- соль, сахар.
Ингредиенты для лаваша:
- мука – 500 гр;
- куркума ⅓ ч. л.;
- орегано ½ ч.л.;
- соль, сахар;
- вода;
- растительное масло.
Ингредиенты для крема:
- творожный сыр — 300 гр;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- горчица — ст. л.
Приготовление:
У копчёных окорочков избавляемся от кожи и костей. Нарезаем мясо мелким кубиком. Можно также взять запеченную куру, вместо копченой.
Красный лук делим на четыре части и нарезаем. Перекладываем в миску, всыпаем щепотку соли и сахара, добавляем столовую ложку яблочного уксуса и воды. Оставляем на время.
Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с маслом. Добавляем нарезку из шампиньонов и соль. Готовим на сильном огне, постоянно помешивая.
На крупной терке натираем морковь и вареные яйца.
Для приготовление лаваша, который будет играть роль коржа, смешаем 500 гр муки, чайную ложку соли и сахара, а также 1/3 чайную ложку куркумы и орегано.
По желанию можно добавить сухой чеснок. Добавляем 300 мл кипятка и замешиваем тесто с помощью миксера. В процессе добавляем растительное масло. Оставляем в пакете на 15 минут.
Для крема смешиваем творожный сыр, сметану и майонез. Солим и добавляем горчицу для пикантности. Взбиваем миксером.
Тесто делим пополам. Одну из частей нарезаем на 6 кусочков. Формируем тонкие лепешки. Обжариваем с двух сторон на сухой сковороде. Подрезаем по форме.
Приступаем к сборке угощения
Для этого используем круглую форму. На дно укладываем лаваш, смазываем кремом.
Посыпаем нарезанными свежими листьями салата. Далее выкладываем маринованный лук.
Делаем слой из крема-соуса, для удобства можно переместить его в кондитерский пакет. Кладем еще один лаваш и снова смазываем соусом. Далее слой копченой курицы.
Выкладываем яйца, смешанные с соусом. Кладем лаваш и смазываем. Теперь грибы с луком, крем и опять лаваш.
Далее морковь с соусом и сюда же пропустим чеснок через пресс.
В заключении кладем лаваш, смазанный соусом.
Накрываем пакетом и убираем в холодильник на одну ночь. За это время блюдо успеет полностью пропитаться. Сверху посыпаем тертым сыром.
Кулинарное чудо готово! Готовьте с нами!