Курица на соли в духовке – один из самых вкусных способов приготовления белого мяса. Оригинальная технология запекания позволяет получить великолепную хрустящую корочку и нежнейшее мясо. Так называемая «солевая баня» позволяет избавиться от влаги на поверхности тушки и запечатать ее внутри курицы. При этом блюдо не получится пересоленным, этого точно не стоит бояться.

Курица на соли целиком в духовке

Курица на соли целиком в духовке – простой способ приготовить курицу к празднику. В рецепте нет ничего сложного, кроме, как правильно подготовить тушку к запеканию. Пока курица запекается, вы можете готовить другие блюда для застолья.

Ингредиенты –+8 порц.

Курица 1.5 кг (тушка)

Масло растительное 1 ст.л.

Соль 1 кг

Шаги 20 мин.

Как приготовить курицу на соли в духовке? Желательно запекать курицу в широкой форме с бортами, а не на противне. Высыпьте в нее килограмм соли и сделайте ровный толстый слой. Куриная тушка должна быть полностью размороженной, хорошо промокните ее поверхность бумажными полотенцами. Положите курицу на слой соли спинкой вниз, ножки свяжите веревкой, а кончики крылышек замотайте фольгой. Грудку слегка посолите. Форму с курицей поместите в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5-2 часа. Время запекания зависит от размеров тушки и мощности вашей духовки. Готовность курицы проверяйте проколом, из него не должен сочиться розовый сок, он должен быть прозрачным. За 10 минут до окончания запекания смажьте тушку растительным маслом. Запеченную курицу разрежьте на порции или целиком подавайте к столу. Приятного аппетита!

Курица на соли с хрустящей корочкой

Курица на соли с хрустящей корочкой – отменное блюдо, которое никогда не выйдет из моды и не потеряет свою популярность. Затраты для его приготовления минимальны, но вкус и нежность белого мяса порадует даже самого изысканного гурмана.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Соль каменная – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу можно включить духовку, чтобы она хорошо прогрелась. Куриную тушку помойте внутри и снаружи, удалите остатки перьев, ненужных частей кожи. Промокните от влаги бумажными полотенцами.

Шаг 2. Далее возьмите небольшой противень или форму с бортами. В емкость высыпьте всю соль и руками разровняйте ее в равномерный слой толщиной примерно сантиметр.

Шаг 3. Расположите куриную тушку на слое соли и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Время запекания рассчитывается исходя из веса курицы: на полуторакилограммовую тушку потребуется полтора часа.

Шаг 4. Готовность курицы проверяйте при помощи прокола зубочисткой. Если цвет сока розовый, то мясо еще не готово.

Шаг 5. Запеченную курицу с хрустящей корочкой подавайте на стол целиком в горячем виде. Можно дополнить ее любым гарниром на ваш вкус. Приятного аппетита!

Курица на соли с чесноком

Курица на соли с чесноком – безумно ароматное, до безобразия простое и вкусное блюдо. Готовится оно без особых хлопот и активное время приготовления составит не более 15 минут. Такой рецепт точно понравится практичным и занятым людям. Запеченную курицу на соли можно подавать в будни и праздники.

Время готовки – 110 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тушка куриная целая – 1,5 кг.

Чеснок – 3 головки.

Соль – 500 гр.

Приправа для курицы без соли – по вкусу.

Травы прованские сушеные – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу можно включить духовку, чтобы она прогрелась к моменту, когда куриная тушка будет уложена в форму. Курицу помойте и промокните бумажными полотенцами. Затем натрите тушку приправой и свежемолотым перцем.

Шаг 2. С головок чеснока снимите верхний слой шелухи, но не разбирайте их на зубчики. На противень или другую жаропрочную форму высыпьте соль и разровняйте ее равномерным слоем. Тушку уложите на слой соли, вложите в нее чесночные головки и посыпьте прованскими травами.

Шаг 3. Курицу поместите в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте примерно час, проверяйте степень готовности мяса, проколов вилкой или ножом.

Шаг 4. Когда из курицы будет выделяться прозрачный сок, и кожица ее хорошо подрумянится, можно доставать блюдо. Головки чеснока извлеките из курицы и подавайте вместе с мясом на общем блюде. Приятного аппетита!

Курица, запеченная на соли с лимоном в духовке

Курица, запеченная на соли с лимоном в духовке – это мягкое, сочное и ароматное диетическое мясо. Запеченную таким образом курицу можно подать среди недели или приготовить специально по случаю. Вкус и аромат лимона делает мясо утонченным и необычным.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушка куриная целая – 1 шт.

Соль – 1 кг.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте три основных ингредиента: куриную тушку, соль и лимон. Курицу разморозьте, тщательно вымойте внутри и снаружи, насухо промокните ее бумажными полотенцами.

Шаг 2. Соли понадобится много, из нее нужно сделать толстый слой на противне или в другой жаропрочной форме. Не бойтесь, что курица получится пересоленной, корочка возьмет столько соли, сколько потребуется.

Шаг 3. Куриную тушку положите на солевой слой. Лимон хорошо вымойте горячей водой и поместите внутрь курицы.

Шаг 4. Поместите форму с курицей в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 1-1,5 часа. Готовность проверяйте, проколов мясо чем-нибудь острым. Если сок прозрачный, то курица готова.

Шаг 5. Готовую запеченную курицу с лимоном можно сразу подавать на стол с любым гарниром или соусом на ваш вкус. Приятного аппетита!

Курица на соли с картошкой в духовке

Курица на соли с картошкой в духовке – замечательное блюдо два в одном. К тому же картофель, запеченный в духовке вместе с мясом, будет очень рассыпчатым и ароматным. У вас легко получится отменный сытный ужин для всей семьи. Также очень вкусно будет дополнить курицу и картофель домашними соленьями.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тушка куриная – 2 кг.

Картошка – 1 кг.

Масло растительное – 2 ст.л.

Куркума – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – ½ ч.л.

Соль – 1 кг.

Приправа для курицы – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку полностью разморозьте и промойте проточной водой, срежьте гузку и кончики крыльев.

Шаг 2. Картошку вымойте, используя щетку или жесткую часть губки. Разрежьте каждый клубень пополам.

Шаг 3. Высыпьте на противень упаковку соли и разровняйте руками толстый слой. Куриную тушку разрежьте пополам посередине грудки. Промокните тушку салфеткой внутри и уберите остатки крови и внутренностей.

Шаг 4. Натрите курицу приправами, куркумой и свежемолотым перцем. Также добавьте пару столовых ложек растительного масла, разотрите по тушке.

Шаг 5. Слегка посолите тушку сверху и поместите ее на слой соли, немного придавите руками.

Шаг 6. Половинки картофеля смажьте растительным маслом и разложите по кругу от курицы кожурой вниз.

Шаг 7. Запекайте курицу и картофель в духовке на соли при 180 градусов в течение 40-50 минут. Когда при проколе мяса, будет выделяться прозрачный сок, значит курица готова. Курицу с картофелем можно подавать на стол сразу после приготовления, дополните блюдо домашними соленьями. Приятного аппетита!

Курица на соли с медом в духовке

Курица на соли с медом в духовке – отличный вариант мясного блюда. Технология приготовления не отнимает много времени и не требует никаких сложных манипуляций с тушкой. Для запекания лучше всего использовать обычную поваренную соль или морскую, но не йодированную.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Тушка куриная – 1 шт.

Соль поваренная – 1 кг.

Мед натуральный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку хорошо помойте внутри и снаружи, избавьтесь от остатков перьев, крови и внутренностей. Разрежьте тушку по центру грудки и раскройте.

Шаг 2. Далее насухо внутри и снаружи промокните тушку бумажными полотенцами.

Шаг 3. Чтобы кончики крыльев не подгорели, замотайте их фольгой или сделайте надрезы в спинке и воткните их туда.

Шаг 4. На противень высыпьте килограмм соли и разровняйте ее слой по всей площади. Куриную тушку положите спинкой наверх.

Шаг 5. Противень с курицей поместите в холодную духовку и установите почти самую сильную температуру.

Шаг 6. Через 30-40 минут извлеките курицу из духовки и щедро смажьте ее медом.

Шаг 7. Верните противень в духовку еще на 15 минут, куриная спинка должна как следует зарумяниться. Запеченную на соли курицу с медом подавайте на общем блюде с любимым гарниром из картофеля или каш. Приятного аппетита!

Запеченная курица на соли с приправами

Запеченная курица на соли с приправами – блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Курица равномерно пропекается, мясо получается нежным, а корочка румяной и хрустящей. Ароматное белое мясо прекрасно сочетается со множеством гарниров.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Курица – 2 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль морская крупная – 10 гр.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 15 мл.

Перец чили стручковый – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Семена кориандра – 1 ч.л.

Зерна горчицы – 1 ч.л.

Тмин – 1 ч.л.

Пажитник – 1 ч.л.

Карри – 1 ч.л.

Уксус бальзамический – 15 мл.

Горчица дижонская – 15 гр.

Сахар – 5 гр.

Соль поваренная крупная – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сильный огонь поставьте сковородку, просушите ее, высыпьте пажитник, семена кориандра, зерна горчицы и тмин. Обжарьте специи, помешивая, чтобы они нагрелись равномерно. Когда горчица начнет потрескивать, уберите сковороду с огня.

Шаг 2. Пересыпьте обжаренные специи в ступку, добавьте лавровый лист и перетрите все пестиком.

Шаг 3. Отдельно в ступку высыпьте морскую соль, добавьте один нарезанный перец чили и зубчики чеснока. Потолките эти ингредиенты пестиком, чтобы получилась однородная масса.

Шаг 4. Перетертые специи смешайте с острой пастой, добавьте сахар, дижонскую горчицу, бальзамический уксус и сливочное масло.

Шаг 5. Тушку курицы хорошенько вымойте проточной водой, отрежьте гузку, куски кожи и жировые прослойки. Ножом приподымайте края кожи у грудки и бедер, аккуратно просуньте в полученные отверстия руку и отделите кожу. Маринад распределите между кожей и мясом, а также натрите тушку изнутри.

Шаг 6. Внутрь тушки положите оставшийся стручок перца чили и головку репчатого лука, разрезанного на четыре части. Веревкой свяжите ножки тушки, а крылышки подверните под спинку.

Шаг 7. На небольшой противень положите пергамент, сложенный вдвое. Сверху высыпьте килограмм поваренной соли и разровняйте слой.

Шаг 8. На слой соли положите тушку грудкой вверх и сразу отправьте в разогретую до 185 градусов духовку.

Шаг 9. Запекать курицу весом два килограмма стоит чуть более часа. Если после прокола из мяса идет прозрачный сок, то оно готово. Румяную запеченную курочку снимите с солевого слоя и сразу подавайте на стол. Приятного аппетита!

Курица на соли с соевым соусом

Курица на соли с соевым соусом – замечательное блюдо, достойное праздничного стола. Такая румяная курочка станет настоящим украшением торжества и сытно накормит ваших гостей. Рецепт очень простой, даже кулинар-любитель с легкостью справится с приготовлением курицы на соли.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушка цыпленка/ курицы – 1 кг.

Чеснок – 4 зуб.

Майонез – 2 ст.л.

Соль поваренная – 1 кг.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Перец черный свежемолотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку промойте проточной водой и насухо оботрите бумажными полотенцами.

Шаг 2. Приготовьте маринад для курицы. Чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс. К чесночной массе добавьте майонез, горчицу, молотый перец и соевый соус, хорошо перемешайте. Натрите тушку внутри и снаружи маринадом и уберите в холодильник на 2 часа.

Шаг 3. Возьмите противень или другую подходящую форму, высыпьте в нее соль. Слой соли должен быть не менее полутора сантиметров, такая «подушка» защит курицу от пригорания.

Шаг 4. Запекайте курицу на соли в течение получаса при 180 градусах.

Шаг 5. Готовую запеченную курицу с соевым соусом на соли подавайте на красивом блюде, украсив по своему вкусу. Приятного аппетита!