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Курица на соли в духовке

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Курица на соли в духовке

Курица на соли в духовке – один из самых вкусных способов приготовления белого мяса. Оригинальная технология запекания позволяет получить великолепную хрустящую корочку и нежнейшее мясо. Так называемая «солевая баня» позволяет избавиться от влаги на поверхности тушки и запечатать ее внутри курицы. При этом блюдо не получится пересоленным, этого точно не стоит бояться.

Курица на соли целиком в духовке

Курица на соли целиком в духовке – простой способ приготовить курицу к празднику. В рецепте нет ничего сложного, кроме, как правильно подготовить тушку к запеканию. Пока курица запекается, вы можете готовить другие блюда для застолья.

Курица на соли в духовке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Курица 1.5 кг (тушка)
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Соль 1 кг

Шаги 20 мин.

  1. Курица на соли в духовке

    Как приготовить курицу на соли в духовке? Желательно запекать курицу в широкой форме с бортами, а не на противне. Высыпьте в нее килограмм соли и сделайте ровный толстый слой.

  2. Курица на соли в духовке

    Куриная тушка должна быть полностью размороженной, хорошо промокните ее поверхность бумажными полотенцами. Положите курицу на слой соли спинкой вниз, ножки свяжите веревкой, а кончики крылышек замотайте фольгой. Грудку слегка посолите.

  3. Курица на соли в духовке

    Форму с курицей поместите в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5-2 часа. Время запекания зависит от размеров тушки и мощности вашей духовки.

  4. Курица на соли в духовке

    Готовность курицы проверяйте проколом, из него не должен сочиться розовый сок, он должен быть прозрачным.

  5. Курица на соли в духовке

    За 10 минут до окончания запекания смажьте тушку растительным маслом. Запеченную курицу разрежьте на порции или целиком подавайте к столу. Приятного аппетита!

Курица на соли с хрустящей корочкой

Курица на соли с хрустящей корочкой – отменное блюдо, которое никогда не выйдет из моды и не потеряет свою популярность. Затраты для его приготовления минимальны, но вкус и нежность белого мяса порадует даже самого изысканного гурмана.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Соль каменная – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу можно включить духовку, чтобы она хорошо прогрелась. Куриную тушку помойте внутри и снаружи, удалите остатки перьев, ненужных частей кожи. Промокните от влаги бумажными полотенцами.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. Далее возьмите небольшой противень или форму с бортами. В емкость высыпьте всю соль и руками разровняйте ее в равномерный слой толщиной примерно сантиметр.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Расположите куриную тушку на слое соли и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Время запекания рассчитывается исходя из веса курицы: на полуторакилограммовую тушку потребуется полтора часа.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. Готовность курицы проверяйте при помощи прокола зубочисткой. Если цвет сока розовый, то мясо еще не готово.

Курица на соли в духовке

Шаг 5. Запеченную курицу с хрустящей корочкой подавайте на стол целиком в горячем виде. Можно дополнить ее любым гарниром на ваш вкус. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

Курица на соли с чесноком

Курица на соли с чесноком – безумно ароматное, до безобразия простое и вкусное блюдо. Готовится оно без особых хлопот и активное время приготовления составит не более 15 минут. Такой рецепт точно понравится практичным и занятым людям. Запеченную курицу на соли можно подавать в будни и праздники.

Время готовки – 110 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Тушка куриная целая – 1,5 кг.
  • Чеснок – 3 головки.
  • Соль – 500 гр.
  • Приправа для курицы без соли – по вкусу.
  • Травы прованские сушеные – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу можно включить духовку, чтобы она прогрелась к моменту, когда куриная тушка будет уложена в форму. Курицу помойте и промокните бумажными полотенцами. Затем натрите тушку приправой и свежемолотым перцем.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. С головок чеснока снимите верхний слой шелухи, но не разбирайте их на зубчики. На противень или другую жаропрочную форму высыпьте соль и разровняйте ее равномерным слоем. Тушку уложите на слой соли, вложите в нее чесночные головки и посыпьте прованскими травами.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Курицу поместите в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте примерно час, проверяйте степень готовности мяса, проколов вилкой или ножом.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. Когда из курицы будет выделяться прозрачный сок, и кожица ее хорошо подрумянится, можно доставать блюдо. Головки чеснока извлеките из курицы и подавайте вместе с мясом на общем блюде. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

Курица, запеченная на соли с лимоном в духовке

Курица, запеченная на соли с лимоном в духовке – это мягкое, сочное и ароматное диетическое мясо. Запеченную таким образом курицу можно подать среди недели или приготовить специально по случаю. Вкус и аромат лимона делает мясо утонченным и необычным.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тушка куриная целая – 1 шт.
  • Соль – 1 кг.
  • Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте три основных ингредиента: куриную тушку, соль и лимон. Курицу разморозьте, тщательно вымойте внутри и снаружи, насухо промокните ее бумажными полотенцами.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. Соли понадобится много, из нее нужно сделать толстый слой на противне или в другой жаропрочной форме. Не бойтесь, что курица получится пересоленной, корочка возьмет столько соли, сколько потребуется.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Куриную тушку положите на солевой слой. Лимон хорошо вымойте горячей водой и поместите внутрь курицы.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. Поместите форму с курицей в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 1-1,5 часа. Готовность проверяйте, проколов мясо чем-нибудь острым. Если сок прозрачный, то курица готова.

Курица на соли в духовке

Шаг 5. Готовую запеченную курицу с лимоном можно сразу подавать на стол с любым гарниром или соусом на ваш вкус. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

Курица на соли с картошкой в духовке

Курица на соли с картошкой в духовке – замечательное блюдо два в одном. К тому же картофель, запеченный в духовке вместе с мясом, будет очень рассыпчатым и ароматным. У вас легко получится отменный сытный ужин для всей семьи. Также очень вкусно будет дополнить курицу и картофель домашними соленьями.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Тушка куриная – 2 кг.
  • Картошка – 1 кг.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Перец черный свежемолотый – ½ ч.л.
  • Соль – 1 кг.
  • Приправа для курицы – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку полностью разморозьте и промойте проточной водой, срежьте гузку и кончики крыльев.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. Картошку вымойте, используя щетку или жесткую часть губки. Разрежьте каждый клубень пополам.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Высыпьте на противень упаковку соли и разровняйте руками толстый слой. Куриную тушку разрежьте пополам посередине грудки. Промокните тушку салфеткой внутри и уберите остатки крови и внутренностей.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. Натрите курицу приправами, куркумой и свежемолотым перцем. Также добавьте пару столовых ложек растительного масла, разотрите по тушке.

Курица на соли в духовке

Шаг 5. Слегка посолите тушку сверху и поместите ее на слой соли, немного придавите руками.

Курица на соли в духовке

Шаг 6. Половинки картофеля смажьте растительным маслом и разложите по кругу от курицы кожурой вниз.

Курица на соли в духовке

Шаг 7. Запекайте курицу и картофель в духовке на соли при 180 градусов в течение 40-50 минут. Когда при проколе мяса, будет выделяться прозрачный сок, значит курица готова. Курицу с картофелем можно подавать на стол сразу после приготовления, дополните блюдо домашними соленьями. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

Курица на соли с медом в духовке

Курица на соли с медом в духовке – отличный вариант мясного блюда. Технология приготовления не отнимает много времени и не требует никаких сложных манипуляций с тушкой. Для запекания лучше всего использовать обычную поваренную соль или морскую, но не йодированную.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Тушка куриная – 1 шт.
  • Соль поваренная – 1 кг.
  • Мед натуральный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку хорошо помойте внутри и снаружи, избавьтесь от остатков перьев, крови и внутренностей. Разрежьте тушку по центру грудки и раскройте.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. Далее насухо внутри и снаружи промокните тушку бумажными полотенцами.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Чтобы кончики крыльев не подгорели, замотайте их фольгой или сделайте надрезы в спинке и воткните их туда.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. На противень высыпьте килограмм соли и разровняйте ее слой по всей площади. Куриную тушку положите спинкой наверх.

Курица на соли в духовке

Шаг 5. Противень с курицей поместите в холодную духовку и установите почти самую сильную температуру.

Курица на соли в духовке

Шаг 6. Через 30-40 минут извлеките курицу из духовки и щедро смажьте ее медом.

Курица на соли в духовке

Шаг 7. Верните противень в духовку еще на 15 минут, куриная спинка должна как следует зарумяниться. Запеченную на соли курицу с медом подавайте на общем блюде с любимым гарниром из картофеля или каш. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

Запеченная курица на соли с приправами

Запеченная курица на соли с приправами – блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Курица равномерно пропекается, мясо получается нежным, а корочка румяной и хрустящей. Ароматное белое мясо прекрасно сочетается со множеством гарниров.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Курица – 2 кг.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль морская крупная – 10 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 15 мл.
  • Перец чили стручковый – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Семена кориандра – 1 ч.л.
  • Зерна горчицы – 1 ч.л.
  • Тмин – 1 ч.л.
  • Пажитник – 1 ч.л.
  • Карри – 1 ч.л.
  • Уксус бальзамический – 15 мл.
  • Горчица дижонская – 15 гр.
  • Сахар – 5 гр.
  • Соль поваренная крупная – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сильный огонь поставьте сковородку, просушите ее, высыпьте пажитник, семена кориандра, зерна горчицы и тмин. Обжарьте специи, помешивая, чтобы они нагрелись равномерно. Когда горчица начнет потрескивать, уберите сковороду с огня.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. Пересыпьте обжаренные специи в ступку, добавьте лавровый лист и перетрите все пестиком.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Отдельно в ступку высыпьте морскую соль, добавьте один нарезанный перец чили и зубчики чеснока. Потолките эти ингредиенты пестиком, чтобы получилась однородная масса.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. Перетертые специи смешайте с острой пастой, добавьте сахар, дижонскую горчицу, бальзамический уксус и сливочное масло.

Курица на соли в духовке

Шаг 5. Тушку курицы хорошенько вымойте проточной водой, отрежьте гузку, куски кожи и жировые прослойки. Ножом приподымайте края кожи у грудки и бедер, аккуратно просуньте в полученные отверстия руку и отделите кожу. Маринад распределите между кожей и мясом, а также натрите тушку изнутри.

Курица на соли в духовке

Шаг 6. Внутрь тушки положите оставшийся стручок перца чили и головку репчатого лука, разрезанного на четыре части. Веревкой свяжите ножки тушки, а крылышки подверните под спинку.

Курица на соли в духовке

Шаг 7. На небольшой противень положите пергамент, сложенный вдвое. Сверху высыпьте килограмм поваренной соли и разровняйте слой.

Курица на соли в духовке

Шаг 8. На слой соли положите тушку грудкой вверх и сразу отправьте в разогретую до 185 градусов духовку.

Курица на соли в духовке

Шаг 9. Запекать курицу весом два килограмма стоит чуть более часа. Если после прокола из мяса идет прозрачный сок, то оно готово. Румяную запеченную курочку снимите с солевого слоя и сразу подавайте на стол. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

Курица на соли с соевым соусом

Курица на соли с соевым соусом – замечательное блюдо, достойное праздничного стола. Такая румяная курочка станет настоящим украшением торжества и сытно накормит ваших гостей. Рецепт очень простой, даже кулинар-любитель с легкостью справится с приготовлением курицы на соли.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тушка цыпленка/ курицы – 1 кг.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль поваренная – 1 кг.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Перец черный свежемолотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку промойте проточной водой и насухо оботрите бумажными полотенцами.

Курица на соли в духовке

Шаг 2. Приготовьте маринад для курицы. Чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс. К чесночной массе добавьте майонез, горчицу, молотый перец и соевый соус, хорошо перемешайте. Натрите тушку внутри и снаружи маринадом и уберите в холодильник на 2 часа.

Курица на соли в духовке

Шаг 3. Возьмите противень или другую подходящую форму, высыпьте в нее соль. Слой соли должен быть не менее полутора сантиметров, такая «подушка» защит курицу от пригорания.

Курица на соли в духовке

Шаг 4. Запекайте курицу на соли в течение получаса при 180 градусах.

Курица на соли в духовке

Шаг 5. Готовую запеченную курицу с соевым соусом на соли подавайте на красивом блюде, украсив по своему вкусу. Приятного аппетита!

Курица на соли в духовке

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