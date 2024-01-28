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Курица «по-венгерски». Бесподобно вкусный рецепт: слов нет, как вкусно

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Курица «по-венгерски». Бесподобно вкусный рецепт: слов нет, как вкусно

Приготовление ужина может отнимать последние силы у человека. Как правило, многие готовят ужин после того, как вернутся домой. Нередко в качестве ужина выступают полуфабрикаты или вовсе разогреваемая в микроволновке еда. Не всегда такой рацион можно назвать полезным, так как есть сомнения в составе тех или иных полуфабрикатов.

Для того, чтобы избавить себя от невкусной пищи на ужин, стоит запастись простыми и вкусными рецептами для вечернего приема пищи. Не нужно, чтобы ужин готовился долго и занимал много времени.

Расскажем, как приготовить быстро курицу по-венгерски.

Ингредиенты для курицы:

  • Куриное мясо — 1,2 кг;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Сметана 20% — 3 ст. л.;
  • Сливочное масло — 60 г;
  • Мука — 1 ст. л.;
  • Куркума — 1 ч. л.;
  • Вода — 300 мл;
  • Укроп — несколько веточек;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление:

В сковороде растапливаем сливочное масло, выкладываем на поверхность куриное филе, солим. Обжариваем курицу с обеих сторон до румяной корочки.

Выкладываем в отдельную тару мясо. Нарезаем мелко лук и чеснок, выкладываем в то же самое растительное масло, слегка обжариваем.

Высыпаем к луку муку, перемешиваем. Добавляем в смесь сметану, смешиваем ингредиенты, добавляем немного воды.

В смесь высыпаем соль, черный перец и куркуму, перемешиваем. Выкладываем в соус мясо, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 25 минут. Спустя 10 минут курицу переворачиваем на другую сторону.

Шинкуем укроп и посыпаем им блюдо.

Курица «по-венгерски». Бесподобно вкусный рецепт: слов нет, как вкусно

Подавать курицу по-венгерски можно отдельно или вместе с гарниром в виде пюре или круп.

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