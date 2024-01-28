ГлавнаяРецептыНужно ли чистить имбирь: все секреты использования пряного волшебного корня Нужно ли чистить имбирь: все секреты использования пряного волшебного корня На чтение: 2 минуты Имбирный чай особенно актуален в зимний период. Этот волшебный корешок не только имеет отличный аромат, но и помогает при простуде. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Имбирь придает пикантности всему – от супов до карри и жареных овощей. Однако его очищение может показаться несколько медленным делом. Стоит попробовать Вы забудете о магазинных: готовим домашние шоколадные конфеты за 10 минут Нужно ли чистить имбирь Около 99,9% рецептов требуют очистки имбиря перед тем, как измельчить или натереть его на терке. Если вы когда-нибудь чистили имбирь самостоятельно, то знаете, что это очень хлопотно, независимо от того, как вы это делаете – ложкой или ножом. Когда недавно на командном совещании спросили, какие наши самые большие кухонные секреты, подавляющее большинство редакторов признались в одном и том же: мы не чистим свежий имбирь перед тем, как натереть его на терке или измельчить, даже если в рецепте указано, что это нужно делать, – рассказала Шила Пракаш, автор The Kitchn. Вместо этого нужно: хорошо промыть имбирь прохладной водой, чтобы удалить любую грязь, обрезать части, которые не нравятся, использовать микротерку, чтобы натереть столько, сколько нужно. Имбирь можно не чистить / Фото Unsplash Во время натирания большая часть кожуры отрывается сама по себе, и если она отрывается большими кусками, ее можно легко убрать из натертой мякоти. Если этого не происходит и она смешивается с мякотью, то не стоит волноваться, потому что она настолько тонкая, что не повлияет на вкус блюда. «Мало того, что отказаться от очищения гораздо проще, да еще и уменьшается количество пищевых отходов, а кожа сохраняет полезные питательные вещества, и вы получаете выгоду от этого. Это выигрыш для всех, и мы, как редакторы кулинарных журналов, полностью одобряем это», – подытожила Пракаш. Будет любопытно! Узнайте, нужно ли чистить хурму и почему она «вяжет». Поделитесь с друзьями