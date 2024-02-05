Этот ингредиент не только для салатов. Растрёпки из крабовых палочек с сыром: готовлю на обед, ужин или перекус

Крабовые палочки — это один из самых обсуждаемых продуктов конца XX века. Дело в том, что ранее крабовых палочек не было на рынке. Появилось это продуктовое чудо по причине сильного подорожания крабового мяса в Японии. Тогда один из предпринимателей решил создать для японцев аналог крабовому мясу — палочки из рыбьего мяса и жира.

Продукт получился спорный, при этом пользовался большой популярностью. В 1970-1980 годы крабовые палочки попали в другие азиатские страны, а оттуда в СССР.

В 1990 годы из крабовых палочек домохозяйки готовили разные салаты. Однако, были кулинары, которые умудрялись из них готовить котлеты.

Ингредиенты для котлет из крабовых палочек:

Крабовые палочки — 300 г;

Сыр — 200 г;

Яйцо — 2 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Мука — 6 ст.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Растительное масло;

Панировочные сухари.

Приготовление котлет из крабовых палочек:

Натираем на мелкой терке крабовые палочки и сыр. Разбиваем в смесь одно яйцо, добавляем сметану и 4 ложки муки, тщательно перемешиваем компоненты.

Пропускаем через пресс чеснок, солим по вкусу и снова смешиваем ингредиенты для подобия фарша. Формируем из полученной массы небольшие котлеты.

Обваливаем котлеты в муке, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Кладем котлеты на сковороду с растительным маслом, на среднем огне обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

В итоге мы имеем вкусные и необычные крабовые котлеты.

Эта закуска станет любимой у вашей семьи.