Куриный суп с секретом: дети и муж просят готовить только так. Пальчики оближешь

Супы ещё с Древнего Рима подавали для разыгрывания аппетита перед основным блюдом. А в Средневековье блюдо подавали в общей чаще, тем самым символизируя единство общины.

Куриный суп в современном мире занимает значительную часть рациона. Издавна нам известны рецепты щи, ботвиньи, рассольника. А вот блюда на курином бульоне получили свою популярность только в XIX веке и сохраняют ее до сих пор. Это произошло благодаря развитию птицеводства и доступности продукта. Вот рецепт простого куриного супа с изюминкой!

Ингредиенты для супа:

куриные крылышки — 4 шт.;

картофель — шт.;

лук — шт.;

морковь — ½ шт.;

лапша паутинка — 2 горсти;

зелень;

соль.

Приготовление супа:

У куриных крылышек избавляемся от кончика, нарезаем на удобные кусочки. Закидываем мясо в кастрюлю, варим до готовности. Добавляем соль по вкусу.

Картофель нарезаем соломкой. Отправляем к вареным крылышкам.

Делаем обжарку из нарезанного лука. Когда он начнет приобретать золотистый цвет, добавляем тертую морковь. Можно использовать как свежую, так и замороженную.

Изюминкой этого супа будет лапша паутинка. На сковородку к жареному луку с морковью мы добавляем жариться лапшу. Готовим некоторое время и отправляем всю обжарку в суп.

Жареная вермишель придает интересный привкус! Плюс обжарки в том, что, если суп постоит, то вермишель не разбухнет, как это бывает.

Варим до готовности и украшаем зеленью. Суп готов! Пробуйте!