Интересный вкус и удачное сочетание ингредиентов делает салат с копченой курицей и грибами гвоздем программы. Подав такую закуску «С дымком» к праздничному столу, вы точно получите славу лучшей хозяйки.

Чтобы салат действительно имел успех среди гостей, обязательно добавьте в него копченую курицу и чернослив. Эти два продукта, соединенные вместе, смогут подарить блюду неповторимый дымный аромат.

Как приготовить сытный салат с копченой курицей и грибами

В такую закуску следует добавлять обжаренные шампиньоны. Нарежьте их четвертинками или пластинками. А потом обжарьте шампиньоны на сковороде с подсолнечным маслом и репчатым луком. Держите грибы на огне, пока влага полностью не испарится. Дайте им остыть и только потом отправляйте шампиньоны к другим компонентам салата.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка200 г Чернослив100 г Шампиньоны400 г Лук200 г Огурцы соленые200 г Яйцо5 шт. Петрушка0,5 пуч. Майонез по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый)3 щеп. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их от скорлупы. Нарезаем яйца небольшим кубиком. Промываем петрушку. Измельчаем ее при помощи острого ножа. Нарезаем копченую курицу крупным кубиком, соленые огурцы — мелким, а чернослив — небольшими кусочками.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелко. Обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до полупрозрачности. Нарезаем шампиньоны четвертинками. Добавляем их к луку. Обжариваем грибы на сильном огне в течение 15 минут (до полного испарения влаги со сковороды). Выкладываем в глубокую емкость отварные яйца, копченую грудку и соленые огурцы. Добавляем петрушку, чернослив и остывшие шампиньоны. Всыпаем к соединенным ингредиентам соль и черный молотый перец. Заправляем салат майонезом. Тщательно всё перемешиваем.

Украсить готовый салат можно рубленым зеленым луком или листиками петрушки. Ждать, пока ингредиенты «подружатся» между собой, не стоит. Закуску «С дымком» можно сразу же презентовать к столу и наслаждаться ее ярким вкусом. Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить праздничный салат с копченой курицей и сухариками.