Тесто для сосисок в тесте – это основа для сытной и всеми любимой выпечки с мясной начинкой. Приготовить такой аппетитный перекус можно на скорую руку, потратив в целом около получаса, но если вы изъявите желание заняться дрожжевым тестом, то тогда процесс займет не менее полутора часов, так как дрожжам требуется время для активации. Но вне зависимости от того, какой из рецептов вы выберете, вы в любом случае получите румяную и ароматную выпечку, которая придется по вкусу абсолютно каждому!

Сосиски в дрожжевом тесте

Сосиски в дрожжевом тесте – это кушанье, пришедшее к нам много лет назад из немецкой кухни, и мгновенно набравшее свою популярность. Особым спросом такое блюдо пользуется среди учащихся, потому как его цена невысока и всего лишь одна порция, надолго избавляет от голода и заряжает энергией.

Ингредиенты –+3 порц.

Сосиски 3 шт.

Молоко коровье 100 мл.

Вода 100 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Яйцо куриное 1 шт. для смазывания

Масло сливочное 70 гр.

Сухие дрожжи 10 гр.

Сахар-песок 2 ст.л.

Мука 5 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 90 мин.

Тесто для сосисок в тесте легко можно приготовить в домашних условиях. Снимаем оболочку с мясных полуфабрикатов, другие составляющие предварительно извлекаем из холодильной камеры, так как они должны быть комнатной температуры. В емкости смешиваем воду с молоком, немного подогреваем и высыпаем дрожжи с сахаром – оставляем под крышкой до образования пенной шапочки. Параллельно расколачиваем куриные яйца и переливаем в дрожжевую смесь. Постепенно вмешиваем просеянную пшеничную муку. Растапливаем и немного остужаем сливочное масло, переливаем в пшеничную массу и замешиваем мягкое и податливое тесто. Формируем шар и кладем в пакет на некоторое время для отдыха, нагреваем духовой шкаф до отметки в 200 градусов. Спустя 15-20 минут основу раскатываем и разрезам на полоски шириной около двух сантиметров. Оборачиваем тестом сосиски и выкладываем заготовки на противень, устеленный пергаментом. Смазываем взбитым яйцом. Выпекаем до образования характерной корочки и слегка остудив, подаем к столу. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте с сыром

Сосиски в тесте с сыром – это быстрое и простое в приготовлении блюдо, которое можно подать к столу, как на завтрак, так и в качестве перекуса. Сочетание хрустящей корочки, расплавленного сыра и сочной сосиски не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей – попробуйте!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 250 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Сосиски – 8 шт.

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр нарезаем брусочками, чуть меньше сосисок.

Шаг 2. Удаляем упаковку с мясных полуфабрикатов.

Шаг 3. При комнатной температуре размораживаем тесто.

Шаг 4. Слоеный квадрат режем на 8 полосок равной толщины.

Шаг 5. Каждую полоску слегка растягиваем в ладонях и оборачиваем сосиску с сыром.

Шаг 6. Перекладываем на противень с пергаментом и при помощи кулинарной кисти обмазываем желтком.

Шаг 7. Готовим в разогретой до 180 градусах духовке в течение 20-25 минут.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте из молока в домашних условиях

Сосиски в тесте из молока в домашних условиях, приготовленные на пышном дрожжевом тесте – это нежная и сытная выпечка, которая заполнит своим ярким ароматом весь ваш дом еще в процессе запекания. Разнообразьте свой привычный рацион и испеките аппетитные сосиски!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука – 600-650 гр.

Молоко – 250 мл.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Дрожжи сухие – 11 гр.

Сосиски – 16 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления опары смешиваем подогретое молоко с дрожжами и сахаром. Через 15 минут перемешиваем предварительно просеянную муку, яйцо и соль – выливаем дрожжевой раствор.

Шаг 2. Замешиваем тесто и оставляем под полотенцем на 60 минут, далее обминаем и даем постоять еще 2 часа.

Шаг 3. По истечении времени, сосиски разрезаем пополам и оборачиваем в полоски теста.

Шаг 4. Запекаем сытые «пирожки» в духовке, смазав каждый взбитым яйцом 25-30 минут при 180 градусах.

Шаг 5. Слегка остужаем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте на кефире

Сосиски в тесте на кефире – это кушанье на скорую руку, которое может оказаться на вашем столе менее, чем через полчаса! Главный секрет успеха – это использование для приготовления исключительно качественные и вкусные мясные компоненты. Для украшения можно использовать семена кунжута либо ароматные травы.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Сосиски – 10 шт.

Мука – 500-550 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Яйца – 2 шт.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Кунжут – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До слегка теплого состояния подогреваем стакан кефира, вбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 2. Высыпаем разрыхлитель, соль и сахарный песок.

Шаг 3. Оставляем смесь на несколько минут до образования пузырьков на поверхности.

Шаг 4. В кефирный состав просеиваем муку.

Шаг 5. Выливаем растительное масло и активно перемешиваем вилкой.

Шаг 6. Выкладываем массу на стол и замешиваем тесто.

Шаг 7. Мягкое тесто раскатываем в пласт и разрезаем на полоски со стороной около двух сантиметров.

Шаг 8. Очищенные сосиски оборачиваем подготовленными полосками.

Шаг 9. Смазываем заготовки расколоченным яйцом и присыпаем кунжутом – запекаем 20-25 минут при температуре 180-190 градусов.

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие!

Сосиски в сдобном тесте

Сосиски в сдобном тесте – это интересный вариант для семейного завтрака или перекуса, который очень удобно брать с собой на работу или учебу, так как такое блюдо хорошо, даже в остывшем виде. И если вы любите сдобу, то дополнив ее мясными полуфабрикатами, вы получите гастрономический восторг!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Тесто сдобное дрожжевое – 400 гр.

Сосиски – 8 шт.

Молоко – 1 ч.л.

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем упаковку с мясных полуфабрикатов.

Шаг 2. Предварительно размороженное тесто раскатываем в пласт на силиконовом коврике.

Шаг 3. Основу нарезаем полосками по два сантиметра шириной.

Шаг 4. По типу спирали оборачиваем каждую сосиску в тесто.

Шаг 5. Стараемся не допускать просветов.

Шаг 6. Выкладываем заготовки в форму и смазываем верхушки смесью желтка и молока.

Шаг 7. Готовим кушанье в духовке при температурной отметке в 180 градусов на протяжении получаса. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте с картошкой

Сосиски в тесте с картошкой – это оригинальный вариант приготовления популярного блюда, дополненного нежным пюре. Такой перекус, наверняка, понравится каждому, кто откусит хотя бы кусочек, потому как каждый компонент прекрасно дополняет друг друга и оттеняет.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сосиски – 4 шт.

Тесто дрожжевое пресное – 500 гр.

Картошка – 250 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Кунжут – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем под струей воды картофель и зелень, в миску выкладываем тесто, снимаем оболочку с сосисок.

Шаг 2. Снимаем кожицу с картошки, режем на куски и, залив водой и посолив, варим 20 минут с момента закипания.

Шаг 3. С мягкого картофеля сливаем отвар, разминаем овощ в пюре.

Шаг 4. От теста отщипливаем небольшой сегмент и раскатываем в овал, выкладываем немного пюре, сверху – сосиску.

Шаг 5. Надрезаем основу так, как показано на фото.

Шаг 6. Полосками накрываем мясной полуфабрикат.

Шаг 7. Заготовки смазываем яйцом и по желанию посыпаем кунжутом, выпекаем около 20 минут при 190-200 градусах.

Шаг 8. Перед подачей украшаем зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте на воде

Сосиски в тесте на воде, приготовленные по ГОСТу, сразу же перенесут вас в школьные времена и заставят поностальгировать, потому как их вкус и аромат ничем не отличается от того, что раньше предлагалось в каждом буфете. Побалуйте себя и своих домочадцев аппетитным перекусом!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 25 шт.

Ингредиенты:

Сосиски – 25 шт.

Мука – 3 ст.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Масло сливочное – 75 гр.

Яйца – 2 шт.

Дрожжи сухие – 12 гр.

Соль – ½ ч.л.

Вода/молоко – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся мелким ситом и несколько раз просеиваем через него пшеничную муку.

Шаг 2. Готовим опару. В емкости с высокими бортами смешиваем воду либо молоко с сахаром (пару щепоток) и дрожжами.

Шаг 3. Следом высыпаем несколько столовых ложек муки и тщательно перемешиваем, настаиваем 10-15 минут.

Шаг 4. В стакан миксера разбиваем яйца и взбиваем добела, вводим сахарный песок – работаем венчиком еще минуту и солим.

Шаг 5. Предварительно извлекаем из холодильной камеры сливочное масло, оно должно стать мягким.

Шаг 6. В объемной миске смешиваем муку, яйца и опару. В момент, когда масса соберется в комок, добавляем размягченное сливочное масло и снова мешаем.

Шаг 7. Тесто прикрываем полотенцем и убираем в теплое место для подъема на 40-60 минут.

Шаг 8. По истечении времени, половину основы раскатываем и режем на полоски по 3-4 сантиметра шириной.

Шаг 9. Оборачиваем в тесто сосиски, заготовки кладем на противень с пергаментом.

Шаг 10. Оставляем для расстойки на 10 минут, а после выпекаем в духовке, в течение 25-30 минут (180-190 градусов). По желанию за 10 минут до готовности смазываем смесью молока и яйца. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте в форме косички

Сосиски в тесте в форме косички – это аппетитное и невероятно вкусное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов и получится испечь у каждого с первого раза. Для рецепта идеально подходят копченые сосиски и готовое тесто (полуфабрикаты значительно сократят потраченное время).

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Сосиски копченые – 4 шт.

Тесто дрожжевое слоеное – 200 гр.

Мука – 10 гр.

Яйца – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем слоеную основу.

Шаг 2. Пласт слегка раскатываем и разрезаем на прямоугольники по размеру сосиски, в центр кладем очищенный мясной полуфабрикат.

Шаг 3. С двух сторон делаем надрезы (см. фото).

Шаг 4. Полоски приподнимаем и укладываем друг на друга.

Шаг 5. Заготовки сдабриваем расколоченным яйцом и помещаем на лист пекарской бумаги – готовим в духовке при 180 градусах до образования аппетитной корочки.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте на шпажке в духовке

Сосиски в тесте на шпажке в духовке – это аппетитная и сочная закуска, которая привлекает своей румяной корочкой и насыщенным мясным ароматом. Подавайте такое кушанье в сочетании с любимыми соусами и нарезкой из свежих овощей – пальчики оближешь!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Сосиски – 8-10 шт.

Тесто слоеное – 400 гр.

Яйца – 1 шт.

Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все ингредиенты, указанные в списке выше, а также деревянные шпажки.

Шаг 2. Размороженное тесто раскатываем в пласт около 2 миллиметров, разрезаем на полоски со стороной около 2-3 сантиметров.

Шаг 3. С сосиски снимаем упаковку, нанизываем на палочку и плотно оборачиваем тестом.

Шаг 4. Полуфабрикаты перекладываем на противень с пергаментом, смазываем яйцом и присыпаем семенами кунжута.

Шаг 5. Запекаем кушанье 15 минут в духовке при температурной отметке в 170 градусов. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Сосиски в слоеном бездрожжевом тесте

Сосиски в слоеном бездрожжевом тесте – это быстрый и ароматный перекус, который влюбляет в себя при первой же дегустации, потому как невозможно устоять перед горячей и сочной сосиской, обернутой в хрустящее золотистое тесто. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 14-16.

Ингредиенты:

Сосиски – 14-16 шт.

Тесто бездрожжевое слоеное – 500 гр.

Яйца – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом удаляем упаковку с сосисок, основу слегка раскатываем и нарезаем полосками одной толщины (около 2-3 сантиметров).

Шаг 2. Каждый мясной полуфабрикат оборачиваем в тесто.

Шаг 3. Выкладываем заготовки на противень и при помощи кулинарной кисти сдабриваем взбитым яйцом.

Шаг 4. Выпекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Шаг 5. Приятного аппетита!