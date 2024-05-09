Значительно вкуснее, чем магазинный: приготовьте домашний кетчуп к шашлыку

Домашний кетчуп готовится только из натуральных продуктов. Поэтому он получается удивительно вкусным и ароматным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой кетчуп только подчеркнет естественный вкус мяса. Он значительно вкуснее, чем магазинный. Будет вкусно Лучший маринад для шашлыка: готовим по рецепту победителя «МастерШеф» Кетчуп «Шашлычный» Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 20 Ингредиенты:

– 2,5 килограмма помидоров;

– 1 большая луковица;

– 30 граммов приправы для шашлыка;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 стакан сахара;

– 100 миллилитров уксуса. Приготовление: Помидоры перебейте блендером и проварите 40 минут. Добавьте 1 луковицу, порезанную кубиком, и проварите еще 20 минут. Снова перебейте все блендером. Добавьте соль, сахар, уксус и приправу к шашлыку. Проварите 10 минут и разлейте по сухим стерилизованным банкам. Если помидоры очень сочные, то можно добавить 1 столовую ложку крахмала, разведенную в холодной воде Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики.