Квашеная капуста с клюквой по рецепту Евгения Клопотенко

Когда цены на белокочанную капусту стали доступными, пора готовить заготовки на зиму. А именно квасить капусту, но не просто с морковью, а с клюквой.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Квашеная капуста – отличная закуска на зиму из простых и доступных ингредиентов. Обычно ее готовят с морковью, и сегодня мы предлагаем попробовать с клюквой.

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Чтобы приготовить квашеную капусту в банках, вам нужно всего несколько ингредиентов и проверенный рецепт от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Рецепт квашеной капусты с клюквой

Время: 4 дня

4 дня Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 килограмма белокочанной капусты;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка сухого укропа;

– 1 чайная ложка тмина;

– 2 моркови;

– 1 горсть клюквы или калины.

Приготовление:

Шинкуем белокочанную капусту любым удобным способом и размером, убрав твердую часть кочана.

Посыпаем капусту солью, тмином, сахаром и сухим укропом. Хорошо разминаем ее руками, чтобы она начала пускать сок. Она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте еще.

Натираем морковь на терке и добавляем ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы. Перемешиваем, чтобы они постепенно распределились в массе капусты.

В стеклянную банку плотно выкладываем капусту, слегка утрамбовывая. Составляем чистую марлю в несколько раз и накрываем ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в немалую миску, чтобы жидкости, выделяющейся во время квасения, было куда стекать.

Два раза в день «прокалывайте» капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если это не делать, капуста может горчить.

Через 3 – 4 дня, когда процесс квашения завершится, сок станет светлее и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.

Приятного аппетита!

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