ГлавнаяРецептыКвашеная капуста с клюквой по рецепту Евгения Клопотенко Квашеная капуста с клюквой по рецепту Евгения Клопотенко На чтение: 2 минуты Когда цены на белокочанную капусту стали доступными, пора готовить заготовки на зиму. А именно квасить капусту, но не просто с морковью, а с клюквой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Квашеная капуста – отличная закуска на зиму из простых и доступных ингредиентов. Обычно ее готовят с морковью, и сегодня мы предлагаем попробовать с клюквой. Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Чтобы приготовить квашеную капусту в банках, вам нужно всего несколько ингредиентов и проверенный рецепт от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Рецепт квашеной капусты с клюквой Время: 4 дня Порции: 2 Ингредиенты: – 2 килограмма белокочанной капусты; – 2 столовые ложки соли; – 1 столовая ложка сахара; – 1 столовая ложка сухого укропа; – 1 чайная ложка тмина; – 2 моркови; – 1 горсть клюквы или калины. Приготовление: Шинкуем белокочанную капусту любым удобным способом и размером, убрав твердую часть кочана. Посыпаем капусту солью, тмином, сахаром и сухим укропом. Хорошо разминаем ее руками, чтобы она начала пускать сок. Она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте еще. Натираем морковь на терке и добавляем ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы. Перемешиваем, чтобы они постепенно распределились в массе капусты. В стеклянную банку плотно выкладываем капусту, слегка утрамбовывая. Составляем чистую марлю в несколько раз и накрываем ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в немалую миску, чтобы жидкости, выделяющейся во время квасения, было куда стекать. Два раза в день «прокалывайте» капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если это не делать, капуста может горчить. Через 3 – 4 дня, когда процесс квашения завершится, сок станет светлее и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сытный салат за 10 минут. Поделитесь с друзьями