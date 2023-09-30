Нежнейшая запеканка из тыквы: без муки на сковороде. Вкусно, быстро и полезно

Долгое время о тыкве в Европе никто не знал. Этот овощ был актуален лишь для жителей Центральной Америки, а конкретно — Мексики. В этой стране тыква является национальным овощем, выращиваемым более 5000 лет.

В Европу тыква попала в XVI веке. При всем желании выращивать овощ, тыкву долгое время не могли приспособить под климатические условия континента. Рос овощ лишь в южных регионах.

Сейчас нет проблем с выращиванием тыквы. Ее производят в промышленных масштабах. Расскажем, как можно приготовить из тыквы вкусную запеканку.

Ингредиенты для тыквенной запеканки:

Тыква — 560 г;

Молоко — 100 мл;

Яйца — 2 шт.;

Ванильный сахар — 1/2 ч.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление тыквенной запеканки:

Очищаем тыкву и избавляем от внутренностей. Нарезаем тыкву маленькими кусочками и отправляем в сковороду с разогретым растительным маслом.

На сильном огне обжариваем тыкву в течение 5 минут. Убавляем огонь ниже среднего, вливаем к тыкве молоко.

Накрываем тыкву крышкой и готовим до того момента, пока овощ не впитает молоко.

В это время в миску разбиваем яйца, смешиваем со сметаной и ванильным сахаром. Если тыква не сладкая, то можно добавить в смесь обычный сахар.

Выливаем яичную смесь в тыкву, распределяем по поверхности сковороды. Запекаем блюдо пару минут на среднем огне.

В итоге мы имеем сладкую тыквенную запеканку. Это вполне полезный завтрак или ужин для всей семьи.