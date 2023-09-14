Стало известно, почему готовой едой легче отравиться

В Санкт-Петербурге в начале сентября 2023 года более 170 человек отравились готовой едой, заказанной через сервис доставки. Гастроэнтеролог Дарья Елиневская в эфире телеканала «МИР 24» предположила, что продукты испортились из-за нарушения условий хранения.

Эксперты и представители правоохранительных органов ведут расследование, но первые догадки у них уже есть. Возможно, потребители отравились вафлей со шпинатом: в блюде много ингредиентов (яйца, шпинат, соусы), они могли быть испорчены уже в первый час после сборки или упаковки.

Сочетание разнообразных продуктов — это идеальная среда для размножения бактерий, в том числе сальмонелл, которые являются возбудителями кишечной инфекции.

По словам Елиневской, такие сложные блюда должны собираться непосредственно перед подачей или самим потребителем после покупки. Их срок годности составляет максимум пару часов, но никак не 2–3 суток. Если продукт хотя бы пару минут находился вне холодильника, то он мог легко испортиться.