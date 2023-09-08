Описание приготовления:
Квашеная капуста богата витамином С, это очень полезное блюдо особенно важно для нас в весенний или осенний период. Помимо того, что квашеная капуста стимулирует иммунитет, она так же активирует обмен веществ в организме, укрепляет сердечную мышцу и снижает уровень холестерина. По возможности обязательно включайте такой салат в свой рацион, это не только прекрасный перекус, но и замена вечернему приёму пищи. Салат готовится просто и очень быстро. Он прекрасно подойдёт для блюд из картофеля и мяса.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Заготовки / Квашение
Состав / Ингредиенты:
- Капуста квашеная 250 Грамм
- Лук 1 Штука
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Зелень По вкусу (петрушка, укроп)
Количество порций 3
Калорийность
99 ккал
Калорийность
1 г
Белки
8 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Квашеная капуста с растительным маслом и луком»
Подготовьте все ингредиенты. Какое масло лучше взять? Для рецепта подойдёт оливковое, растительное, льняное или нерафинированное масло.
Если у вас квашеная капуста слишком кислая, то промойте её под проточной водой и отожмите.
Лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте к капусте. Подойдёт красный лук, белый, шалот или обычный репчатый.
Добавьте к овощам мелко нарезанную зелень. Для салата подойдёт укроп, зелёный лук или петрушка. Можно использовать и несколько видов зелени одновременно.
Налейте масло и хорошо перемешайте салат. Квашеная капуста с растительным маслом и луком готова.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Чтобы при нарезке лука не раздражалась слизистая глаз, промойте луковицу и нож холодной водой. А разделочная доска не впитает неприятный луковый запах, если перед нарезкой натереть ее кусочком лимона.