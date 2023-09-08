Описание приготовления:

Квашеная капуста богата витамином С, это очень полезное блюдо особенно важно для нас в весенний или осенний период. Помимо того, что квашеная капуста стимулирует иммунитет, она так же активирует обмен веществ в организме, укрепляет сердечную мышцу и снижает уровень холестерина. По возможности обязательно включайте такой салат в свой рацион, это не только прекрасный перекус, но и замена вечернему приёму пищи. Салат готовится просто и очень быстро. Он прекрасно подойдёт для блюд из картофеля и мяса.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

Капуста квашеная 250 Грамм

Лук 1 Штука

Растительное масло 3 Ст. ложки

Зелень По вкусу (петрушка, укроп)

Количество порций 3

Калорийность

99 ккал

Калорийность

1 г

Белки

8 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квашеная капуста с растительным маслом и луком»

Подготовьте все ингредиенты. Какое масло лучше взять? Для рецепта подойдёт оливковое, растительное, льняное или нерафинированное масло.

Если у вас квашеная капуста слишком кислая, то промойте её под проточной водой и отожмите.

Лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте к капусте. Подойдёт красный лук, белый, шалот или обычный репчатый.

Добавьте к овощам мелко нарезанную зелень. Для салата подойдёт укроп, зелёный лук или петрушка. Можно использовать и несколько видов зелени одновременно.

Налейте масло и хорошо перемешайте салат. Квашеная капуста с растительным маслом и луком готова.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Чтобы при нарезке лука не раздражалась слизистая глаз, промойте луковицу и нож холодной водой. А разделочная доска не впитает неприятный луковый запах, если перед нарезкой натереть ее кусочком лимона.