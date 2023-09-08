Классическое сациви из курицы по-грузински

Сациви с курицей по-грузински — это блюдо может стать коронным у любой хозяйки, если научиться его правильно готовить. Соус к курице с добавлением орехов также имеет такое название. Полезно знать устоявшийся веками рецепт сациви, а также его интересные вариации.

Классический рецепт сациви из курицы по-грузински

Классическое сациви готовят из индейки, однако для наших широт и кошелька более привычен и экономичен вариант с заменой на курицу. Ореховый соус должен получиться жирным, густым и насыщенным. Приправы для блюда лучше всего покупать на рынке.

Ингредиенты –+12 порц.

Курица 1.7 кг

Чеснок 8 зубчиков

Лук репчатый 5 шт.

Грецкий орех 600 гр.

Перец чили ½ шт.

Перец чёрный горошек 5 горошин

Шафран 2 ч.л.

Гвоздика 5 бутонов

Кориандр 2 ч.л.

Мука кукурузная 1 ст.л.

Корица на кончике ножа

Уксус белый винный 1 ст.л.

Кинза 6 веточек

Соль по вкусу

На порцию Калории: 250 ккал Белки: 13.4 г Жиры: 21.1 г Углеводы: 2.7 г Шаги 120 мин.

Как приготовить сациви по-грузински из курицы по классическому рецепту? Куриную тушку положить в кастрюлю и залить холодной водой так, чтобы она немного покрыла курицу. Поставить кастрюлю на сильный огонь, довести до кипения. Обязательно убирать пену. Бульон слегка посолить по своему вкусу. Снизить огонь и варить курицу около 40 мин., время от времени убирая жир с поверхности бульона и переливая его отдельно в небольшой сотейник. Приготовленную курицу вытащить из кастрюли и переложить на блюдо, оставить постоять около получаса. Бульон пропустить через марлю, сложенную в несколько слоев, в другую кастрюлю. Части куриной мякоти снять с костей, удалить кожу. Нарезать небольшими кусками и отложить в миску. Затянуть миску пищевой пленкой и оставить, не убирая в холодильник. Очищенный лук нарезать мелкими кусочками. Сотейник, в который сливался жир из бульона, поставить на средний огонь и нагреть содержимое. Добавить лук, убавить огонь до минимального и протушить лук до мягкого состояния, не давая ему жариться до румяности. Готовить 10 мин. и убрать с огня. Нарезать чили пополам, убрать семена и перегородки изнутри. Чили и очищенный чеснок мелко нарезать, а затем размять пестиком в ступке, добавив некоторое количество соли. В чаше блендера соединить грецкие орехи, бутоны гвоздики и горошины перца, измельчить. Переложить в небольшую миску и добавить муку, кориандр, имеретинский шафран и корицу. В полученную массу понемногу подливать теплый бульон, постоянно мешая ложкой. Заготовка должна стать консистенции жирной сметаны. Добавить пряности из ступки (чеснок и перец), хорошо размешать. Остатки бульона влить в кастрюлю и довести до кипения на сильном огне, затем сразу же снизить огонь до умеренного. Понемногу добавлять в бульон ореховую заготовку, все время, мешая и не допуская сильного кипения бульона. Добавить в соус протушенный лук и куски нарезанной курятины, тушить 25 мин. Свежую кинзу нарезать и добавить к курице в соусе, влить уксус, посолить, поперчить и размешать. Накрыть крышкой и дать закипеть. Убрать с плиты и полностью остудить. Убрать в холодильник. Классическое сациви из курицы по-грузински готово! Подавать блюдо в холодном виде.

Приятного аппетита!

Простой рецепт сациви из курицы с грецкими орехами

Сациви – это холодная закуска, главные вкусовые ноты в которой принадлежат пряностям и грецким орехам. Орехи нужно купить самые лучшие, желательно купить достаточно молодые орехи и самостоятельно их почистить.

Время готовки: 4 часа.

Порций: 9.

Ингредиенты:

Курица – 1,5-2 кг;

Лук репчатый – 700 г;

Масло сливочное – 25 г;

Орехи грецкие почищенные – 550 г;

Веточки кинзы – 4 шт.;

Перец черный молотый – 1 ст. л.;

Кориандр молотый – 1 ст. л.;

Шафран имеретинский молотый – 1 ст. л.;

Гвоздика – 5 бутонов;

Корица молотая – 1 щепотка;

Уксус белый винный – 1 ст. л.;

Чеснок – 8 долек;

Лист лавровый – 2 шт.;

Соль – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

1. Куриную тушку промыть, положить в широкую глубокую кастрюлю и залить холодной водой, чтобы курица вся была под ней спрятана.

2. Установить кастрюлю на сильный огонь и довести до кипения. Убрать с поверхности пенку. Огонь снизить до минимального и варить курицу около полутора часов.

3. Готовую тушку курицы вынуть из бульона и дать ей остыть. Бульон процедить и убрать в холодное место. Оставить там до момента возникновения на поверхности затвердевшего жира (это займет около полутора часов).

4. Растопить сливочное масло и промазать им остывшую тушку при помощи силиконовой кисти. Положить курицу на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 35 мин.

5. Запеченную курицу хорошо охладить, снять мякоть, нарезать одинаковыми кусками. Положить в глубокую миску, затянуть пищевой пленкой и убрать в сторону.

6. Очищенный лук очень мелко нашинковать. С поверхности охлажденного бульона снять весь жир, поместить его в сковороду, разогреть. Положить мелко нарезанный лук и обжаривать на медленном огне до прозрачности примерно 7-8 мин., помешивая.

7. Зелень кинзы промыть, просушить и порвать руками. Положить кинзу в чашу блендера и измельчить. Полученную кашицу положить в марлю, сложенную в несколько слоев, и отжать сок.

8. Очищенные грецкие орехи высыпать в чашу блендера и измельчить. Добавить перец, кориандр, шафран и сок кинзы. В ступке растереть гвоздику, добавить соль и корицу. Все смешать с орехами.

9. Также к орехам добавить черпак холодного бульона, размешать. Растереть в ступке чеснок с солью с помощью пестика. Добавить массу к орехам и перемешать.

10. Остатки бульона влить в кастрюлю, довести до кипения. Понемногу, постоянно мешая, добавить ореховую массу. Варить соус около 3 мин.

11. Добавить туда же тушеный лук, куски курицы и довести до кипения. Добавить винный уксус и лавровый лист, варить 5 мин. при постоянном помешивании. Добавить соль по вкусу и выключить плиту. Оставить кастрюлю с блюдом на плите дойти еще на 15 мин.

12. Подавать готовую закуску в холодном виде в большом глубоком блюде.

Приятного аппетита!

Как приготовить сациви по-грузински в мультиварке?

Времена меняются, и теперь даже блюдо, которое веками появлялось в результате кропотливого ручного труда на кухне, стало реальным приготовить в мультиварке, не потеряв при этом классический вкус. Мясо получается по-настоящему тающим во рту.

Время готовки: 2 часа 10 мин.

Порций: 7.

Ингредиенты:

Целая курица – 1,7 кг;

Орехи грецкие очищенные – 400 г;

Лук репчатый – 4-5 луковиц;

Чеснок – 5 долек;

Соль – 1,5 ч. л.;

Перец молотый черный – 2 щепотки;

Масло подсолнечное – 3 ст. л.;

Хмели-сунели – 1 ч. л.;

Уксус винный – 1 ч. л.;

Лист лавровый – 1-2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Перец душистый – 5 горошин.

Процесс приготовления:

1. Куриную тушку вымыть, выложить в чашу мультиварки и налить воду, чтобы покрывала курицу. Положить туда же горошины перца, лавровый лист, соль (1 ч. л.), нарезанную пополам очищенную морковь, установить программу тушения и закрыть крышкой, пусть курица готовится в течение 1,5 часов.

2. Когда куриное мясо будет готово, его нужно достать из мультиварки и убрать охлаждаться. Бульон процедить и перелить в отдельную тару. Очищенный лук нарезать полукольцами. Налить в мытую чашу мультиварки растительное масло без запаха, установить программу «Жарка» и обжаривать лук, постоянно перемешивая, до легкого золотистого цвета (около 7 мин.).

3. Курятину снять с костей, нарезать кусочками, сняв предварительно кожицу. Добавить мясо в чашу к луку и продолжать обжарку, помешивая.

4. Грецкие орехи поместить в чашу блендера, молоть на высокой скорости, пока они не превратятся в муку.

5. В ореховую массу положить очищенный чеснок, натертый на мелкой терке, и приправы, все тщательно перемешать.

6. Добавить понемногу в соус бульон, уксус. В итоге нужно получить смесь, по консистенции напоминающую жирную сметану. Залить получившимся соусом курицу с луком, установить программу «Варка на пару». Когда блюдо закипит, обязательно все перемешать и выключить. Закрыть мультиварку крышкой и оставить сациви доходить в течение 10 мин.

7. Готовое блюдо выдержать в холодильнике минимум полтора часа и подавать к столу в холодном виде, украсив зернами граната, свежей зеленью или кунжутом.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт сациви с курицей и гранатом

Популярным сочетанием для сациви является куриное мясо в гранатово-ореховом соусе. Такой соус, сдобренный пряностями, придает курице необычный кисло-сладкий вкус с ореховыми нотками. С приправами можно экспериментировать по своему вкусу.

Время готовки: 1 час 15 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Куриная тушка – 1-1,5 кг;

Сок гранатовый – 1 стакан;

Лук репчатый – 2 шт.;

Орехи грецкие очищенные – 0,5 стакана;

Чеснок – 3 дольки;

Зелень кинзы, петрушки – 7 г;

Семена кориандра – 0,5 ч. л.;

Шафран – 0,5 ч. л.;

Хмели-сунели – 0,5 ч. л.;

Перец красный острый – 1 щепотка;

Соль – по своему вкусу;

Зерна граната – для украшения.

Процесс приготовления:

1. Подготовить все продукты. Если орехи куплены целыми, очистить от скорлупы и перегородок. Очистить и вымыть чеснок с луком, зелень промыть и обсушить.

2. Курицу промыть в холодной воде и обсушить на бумажных полотенцах. Нарезать куриную тушку кусками, снова промыть и дать стечь воде.

3. В толстостенной кастрюле нагреть масло, установить максимальный огонь и обжарить курицу. Добавить мелко нарезанный лук (половину луковицы отложить в сторону) и уменьшить огонь. Курица должна пустить сок, если этого не произошло, нужно добавить немного воды. Посолить, закрыть крышкой и тушить курятину около получаса или до готовности.

4. Грецкие орехи порубить до мелкой крошки в блендере или кухонном комбайне, смешать их с мелко нарезанным или натертым на мелкой терке чесноком. Половину луковицы мелко покрошить, обжарить на сковороде до золотистости. Добавить лук к орехам. Положить в будущий соус соль, семена кориандра, порошок красного перца, хмели-сунели и шафран, влить гранатовый сок. Все тщательно размешать до однородности, можно взбить в блендере.

5. За 10 мин. до окончания приготовления курицы полить мясо в кастрюле приготовленным соусом, перемешать. Тушить 10 мин. на слабом огне под прикрытой крышкой, периодически перемешивая. Если соус получился жидковатым, время приготовления можно немного увеличить, чтобы лишняя влага успела выпариться из соуса. Посыпать блюдо нашинкованной зеленью, перемешать.

6. Подавать закуску в холодном виде, посыпав ее целыми зернами граната.

Приятного аппетита!

Очень вкусное сациви из курицы по-грузински со сметаной

Среди вариантов приготовления сациви, можно встретить приготовление орехового соуса с добавлением сметаны. Это не является классическим каноном, однако сметана смягчает вкус орехов и убирает их потенциальную горечь.

Время готовки: 1 час 45 мин.

Порций: 10.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 10 шт.;

Приправа для первых блюд – 1 ч. л.;

Соль, перцы горошком – по своему вкусу;

Лук репчатый – 1 шт.;

Лист лавровый – 2 шт.;

Орехи грецкие – 400 г;

Сметана жирная – 2 ст. л.;

Чеснок – 5 долек;

Хмели-сунели – 1 ч. л.;

Кориандр сушеный – 1 ч. л.;

Паприка – 1 ч. л.;

Шафран – 1 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Промыть бедрышки, залить холодной водой и поставить вариться.

2. После закипания добавить луковицу, приправу для супа, немного соли. Варить на слабом огне, снимая пену.

3. Жирный бульон перелить отдельно, саму курицу остудить.

4. Приготовить соус. Очищенные орехи прокалить в сухой сковороде, лишнюю шелуху из них выдуть.

5. Измельчить грецкие орехи в блендере или прокрутить через мясорубку.

6. Добавить к орехам приправы и измельченный чеснок, перемешать.

7. В ореховую заготовку понемногу подливать бульон, перемешивая, пока не получится консистенция густой кашицы.

8. Добавить сметану, перемешать.

9. Подлить еще немного бульона, чтобы масса еще чуть-чуть разжижилась.

10. Снять куриное мясо с костей, разобрать руками на небольшие кусочки.

11. Теплое куриное мясо залить приготовленным ореховым соусом и дать настояться примерно 6-7 часов. Подавать закуску холодной.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт приготовления сациви из курицы с майонезом

Курица с майонезом ‑ привычное сочетание для людей постсоветского пространства, а сациви из курицы с добавлением майонеза в соус получается не только нежным и пряным, но и очень сытным, сочным блюдом. В соус добавляются орехи, гранатовый сок, ароматные травы вроде эстрагона и тимьяна. Настоящий восточный колорит с русским акцентом.

Время готовки: 1 час 45 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Ножки куриные – 850 г;

Орехи грецкие – 450 г;

Лук репчатый – 3 шт.;

Гвоздика – 10 бутонов;

Чеснок – 5 долек;

Лист лавровый – 4 шт.;

Соль морская – 1 ч. л.;

Майонез – 50 г;

Тимьян – 1 ч. л.;

Перец, молотый красный – 0,5 ч. л.;

Эстрагон – 1 ч. л.;

Масло сливочное – 10 г;

Корица молотая – 0,3 ч. л.;

Сок гранатовый – 1 ст. л.;

Перец черный молотый – 1 ч. л.;

Хмели-сунели – 1 ч. л.;

Кориандр (зерна) – 1 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Курицу промыть, залить холодной водой и довести до кипения, кожицу можно предварительно убрать.

2. Лук очистить, взять 1 луковицу и воткнуть в нее 5 бутонов гвоздики.

3. Слить с курицы воду после закипания вместе с пеной и снова залить ножки холодной водой в объеме 1,5 л.

4. Довести воду до кипения, уменьшить огонь. Положить в кипящую воду к курице лук с гвоздикой.

5. Отправить в кастрюлю лавровые листья.

6. Всыпать сушеный эстрагон.

7. Добавить в бульон тимьян. Перемешать и варить около получаса, аккуратно снимая пену.

8. После варки достать курицу из кастрюли, обжарить до золотистости в сковороде с обеих сторон.

9. Остальной лук мелко нарезать кубиками. Нагреть в глубокой сковороде сливочное масло, пассировать в нем лук, пока он не станет прозрачным.

10. В чаше блендера соединить орехи, перец, чеснок, соль и зерна кориандра, измельчить до однородной кашицы.

11. Переложить заготовку для соуса в миску, добавить около 0,5 л бульона, можно чуть больше.

12. Добавить майонез и хорошо перемешать массу до объединения ингредиентов.

13. Перелить жидкую смесь к луку в сковороду, размешать и тушить около 20 мин.

14. В ступке смешать остатки гвоздики, хмели-сунели, корицу.

15. Растереть все приправы пестиком и добавить гранатовый сок.

16. Пряную смесь перемешать и добавить в ореховый соус, что томится в сковороде, тушить 5 мин.

17. Обжаренные ножки курицы компактно сложить в глубокую форму.

18. Залить курицу получившимся соусом из сковороды.

19. Остудить блюдо при комнатной температуре и убрать в холодильник.

20. Подавать закуску холодной к столу в форме или разложить в порционные тарелки.

Приятного аппетита!

С чем едят сациви?

Как правило, сациви не является будничным блюдом, чаще его готовят по праздникам, соблюдая все нюансы приготовления и выдерживая нужные пропорции продуктов.

Поскольку сациви, приготовленное с курицей, является закуской и подается в холодном виде, иногда возникают вопросы, с чем его подавать к столу. Традиционно каждый гость накладывает сациви себе отдельно в глубокую тарелку. К острой закуске подают свежеиспеченный домашний хлеб, тонкий лаваш или лепешки из кукурузной муки. Их макают в ореховый соус, а саму курицу едят руками. Кроме того, в будний день, соблюдая национальный колорит, к сациви можно приготовить гоми – кукурузную кашу вроде мамалыги. Также хорошим сопровождением к курице в ореховом соусе будут хачапури, приготовленные дома своими руками.

Если нет времени или желания соблюдать традиционные тонкости, сациви можно подавать со свежим ржаным хлебом, батоном, хлебцами или слегка обжаренными тостами. К закуске также отлично подойдет купленный в магазине пышный лаваш или сырная лепешка.

Не стоит портить вкус блюда, закусывая его вареным или жареным картофелем, крупяными гарнирами или отварными макаронами, ведь это превращает его из пряной восточной закуски в обычную тушеную курицу и убивает весь вкус.