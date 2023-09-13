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Квашеные помидоры на зиму холодным способом

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Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квашеные помидоры на зиму холодным способом. Помидоры выбирайте плотные, мясистые, одинакового размера, без повреждений. Из зелени можно добавить свежую петрушку и лист смородины или вишни для аромата. Хранить квашеные помидоры необходимо в холодном месте, например, погребе или холодильнике. Помидоры получаются кисленькими, сочными, с ярким насыщенным вкусом. Идеально подойдут, как закуска к отварному картофелю и мясу.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 1 Килограмм
  • Вода 400 Миллилитров
  • Соль 25 Грамм
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Зонтик укропа 3 Штуки
  • Лист хрена 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

15 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квашеные помидоры на зиму холодным способом»

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Подготовьте все ингредиенты.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Для рассола размешайте в холодной кипяченой воде соль до ее полного растворения.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Помидоры помойте и обсушите.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Зелень отберите, помойте и обсушите. Чеснок очистите от шелухи и раздавите зубчики ножом.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

На дно чистой банки выложите лист хрена, пару зубчиков чеснока и зонтиков укропа.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Заполните банку помидорами. В пустые места добавьте зубчики чеснока и зонтики укропа.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Накройте сверху помидоры листом хрена. Влейте рассол, чтобы он полностью покрывал помидоры.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Если помидоры всплывают, поставьте сверху какой-нибудь гнет. Оставьте при комнатной температуре на 6 дней.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

После закройте крышкой и уберите в холодное место на 3 недели до полного приготовления.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом

Квашеные помидоры на зиму холодным способом готовы, приятного вам аппетита!

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