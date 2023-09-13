Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квашеные помидоры на зиму холодным способом. Помидоры выбирайте плотные, мясистые, одинакового размера, без повреждений. Из зелени можно добавить свежую петрушку и лист смородины или вишни для аромата. Хранить квашеные помидоры необходимо в холодном месте, например, погребе или холодильнике. Помидоры получаются кисленькими, сочными, с ярким насыщенным вкусом. Идеально подойдут, как закуска к отварному картофелю и мясу.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 1 Килограмм
- Вода 400 Миллилитров
- Соль 25 Грамм
- Чеснок 4 Зубчика
- Зонтик укропа 3 Штуки
- Лист хрена 2 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
15 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Квашеные помидоры на зиму холодным способом»
Подготовьте все ингредиенты.
Для рассола размешайте в холодной кипяченой воде соль до ее полного растворения.
Помидоры помойте и обсушите.
Зелень отберите, помойте и обсушите. Чеснок очистите от шелухи и раздавите зубчики ножом.
На дно чистой банки выложите лист хрена, пару зубчиков чеснока и зонтиков укропа.
Заполните банку помидорами. В пустые места добавьте зубчики чеснока и зонтики укропа.
Накройте сверху помидоры листом хрена. Влейте рассол, чтобы он полностью покрывал помидоры.
Если помидоры всплывают, поставьте сверху какой-нибудь гнет. Оставьте при комнатной температуре на 6 дней.
После закройте крышкой и уберите в холодное место на 3 недели до полного приготовления.
Квашеные помидоры на зиму холодным способом готовы, приятного вам аппетита!