Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квашеные помидоры на зиму холодным способом. Помидоры выбирайте плотные, мясистые, одинакового размера, без повреждений. Из зелени можно добавить свежую петрушку и лист смородины или вишни для аромата. Хранить квашеные помидоры необходимо в холодном месте, например, погребе или холодильнике. Помидоры получаются кисленькими, сочными, с ярким насыщенным вкусом. Идеально подойдут, как закуска к отварному картофелю и мясу.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1 Килограмм

Вода 400 Миллилитров

Соль 25 Грамм

Чеснок 4 Зубчика

Зонтик укропа 3 Штуки

Лист хрена 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

15 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квашеные помидоры на зиму холодным способом»

Подготовьте все ингредиенты.

Для рассола размешайте в холодной кипяченой воде соль до ее полного растворения.

Помидоры помойте и обсушите.

Зелень отберите, помойте и обсушите. Чеснок очистите от шелухи и раздавите зубчики ножом.

На дно чистой банки выложите лист хрена, пару зубчиков чеснока и зонтиков укропа.

Заполните банку помидорами. В пустые места добавьте зубчики чеснока и зонтики укропа.

Накройте сверху помидоры листом хрена. Влейте рассол, чтобы он полностью покрывал помидоры.

Если помидоры всплывают, поставьте сверху какой-нибудь гнет. Оставьте при комнатной температуре на 6 дней.

После закройте крышкой и уберите в холодное место на 3 недели до полного приготовления.

Квашеные помидоры на зиму холодным способом готовы, приятного вам аппетита!