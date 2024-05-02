Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кулич из рисовой муки. Вместо сливочного масла можно использовать кокосовое. В начинку можно также добавить цукаты, сушеные ягоды, орешки или чернослив. Внутри кулич чуть влажный, с ярким ароматом цитруса и ванили.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука рисовая 200 Грамм

Сок апельсина свежевыжатый 150 Миллилитров (1-2 шт. апельсина)

Цедра апельсина 1 Штука

Масло сливочное 60 Грамм

Мед 2 Ст. ложки (или сироп)

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Курага 15 Грамм

Изюм 15 Грамм (светлый)

Ванильный ароматизатор 2 Капли

Количество порций 6

Калорийность

390 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кулич из рисовой муки»

Подготовьте все ингредиенты.

Просейте рисовую муку в глубокую миску.

Добавьте соль и разрыхлитель. Все перемешайте.

С апельсина снимите цедру и добавьте в миску, еще раз перемешайте.

Сливочное масло растопите в микроволновке или на водяной бане. Смешайте вместе с медом или сиропом.

Апельсин разрежьте пополам, выжмите сок. Должно получиться 150 мл. Добавьте в него пару капель ванильного ароматизатора.

Влейте в миску растопленное масло с сиропом.

Следом влейте апельсиновый сок.

Замесите однородное тесто. Оно получается липким и пластичным, не держит форму. Добавьте мелко порезанные сухофрукты.

Выложите тесто в форму для выпечки. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 45-50 минут.

Готовый кулич полностью остудите в духовке.

После его можно будет украсить на свой вкус. Я использую готовую глазурь и кондитерскую посыпку.

Кулич из рисовой муки готов, приятного вам аппетита!