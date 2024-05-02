Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кулич из рисовой муки. Вместо сливочного масла можно использовать кокосовое. В начинку можно также добавить цукаты, сушеные ягоды, орешки или чернослив. Внутри кулич чуть влажный, с ярким ароматом цитруса и ванили.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Рисовая мука Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука рисовая 200 Грамм
- Сок апельсина свежевыжатый 150 Миллилитров (1-2 шт. апельсина)
- Цедра апельсина 1 Штука
- Масло сливочное 60 Грамм
- Мед 2 Ст. ложки (или сироп)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
- Курага 15 Грамм
- Изюм 15 Грамм (светлый)
- Ванильный ароматизатор 2 Капли
Количество порций 6
Калорийность
390 ккал
Калорийность
8 г
Белки
13 г
Жиры
60 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кулич из рисовой муки»
Подготовьте все ингредиенты.
Просейте рисовую муку в глубокую миску.
Добавьте соль и разрыхлитель. Все перемешайте.
С апельсина снимите цедру и добавьте в миску, еще раз перемешайте.
Сливочное масло растопите в микроволновке или на водяной бане. Смешайте вместе с медом или сиропом.
Апельсин разрежьте пополам, выжмите сок. Должно получиться 150 мл. Добавьте в него пару капель ванильного ароматизатора.
Влейте в миску растопленное масло с сиропом.
Следом влейте апельсиновый сок.
Замесите однородное тесто. Оно получается липким и пластичным, не держит форму. Добавьте мелко порезанные сухофрукты.
Выложите тесто в форму для выпечки. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 45-50 минут.
Готовый кулич полностью остудите в духовке.
После его можно будет украсить на свой вкус. Я использую готовую глазурь и кондитерскую посыпку.
Кулич из рисовой муки готов, приятного вам аппетита!