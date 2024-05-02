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Точные пропорции воды, мяса и специй: как приготовить копченую домашнюю колбасу

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Точные пропорции воды, мяса и специй: как приготовить копченую домашнюю колбасу

Приготовление домашней копченой колбасы – это искусство, которое передается из поколения в поколение. На пасхальные праздники каждое блюдо имеет свое особое значение и символ.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот рецепт позволит вам создать настоящую копченую колбасу с ароматными специями и непревзойденным вкусом, который вряд ли можно найти в магазинных вариантах. Процесс копчения требует времени и терпения, но результат, без сомнения, стоит усилий.

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Домашняя копченая колбаса

  • Время: 4 – 5 часов
  • Порций: 8

Точные пропорции воды, мяса и специй: как приготовить копченую домашнюю колбасу

Невероятный аромат и непревзойденный вкус / Фото pexels

Ингредиенты:
– 2 килограмма свинины;
– 1 килограмм говядины;
– 20 грамм соли на килограмм мяса;
– 5 грамм молотого черного перца;
– 2 грамма мелко измельченного чеснока;
– 5 грамм копченой паприки;
– 100 миллилитров холодной воды;
– кишка.

Приготовление:

  1. Заморозьте свинину и говядину перед измельчением, чтобы они были полузамороженными. Это упрощает процесс перемалывания и помогает сохранить текстуру мяса.
  2. Используя мясорубку, перемелите свинину и говядину. Рекомендуется использовать среднюю насадку.
  3. В миске смешайте перемолотое мясо с солью, перцем, чесноком и копченой паприкой. Добавьте холодную воду и тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  4. Наполните натуральные кишки мясной смесью, используя специальную насадку для колбас на мясорубке или колбасницу. Будьте осторожны, чтобы не переполнить кишки.
  5. Дайте наполненным колбасам отдохнуть в холодильнике в течение ночи.
  6. Коптите колбасу при температуре 70°C в течение 3 – 4 часов или до достижения внутренней температуры 68°C. Копчение придаст колбасе золотистый цвет и насыщенный вкус.
  7. После копчения позвольте колбасе остыть при комнатной температуре перед хранением в холодильнике.

Еще один рецепт аппетитной колбасы: готовим с курицей.

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