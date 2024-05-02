Сохраняем вкус и аромат свежей зелени. Как заготовить укроп и петрушку впрок

Укроп и петрушка содержат большое количество витаминов и минералов, которые могут быть полезны для организма. Укроп богат витаминами А, С и К, а также содержит фолиевую кислоту, железо, кальций и другие минералы. Он может помочь улучшить пищеварение, снизить артериальное давление и укрепить иммунную систему.

Петрушка также содержит много витаминов и минералов. Она особенно богата витамином К, который помогает крови свертываться, и витамином С, который укрепляет иммунную систему. Петрушка также может помочь снизить уровень холестерина, улучшить зрение и укрепить кости.

Важно помнить, что зелень является полезным дополнением к рациону, но не может заменить полноценное питание. Приготовим маринованную зелень.

Ингредиенты:

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

соль.

Приготовление маринованной зелени:

Шинкуем мелко укроп и петрушку, но не смешиваем. В банки объемом меньше 1 литра укладываем отдельно петрушку и укроп.

В 200 мл кипятка высыпаем соль и тщательно перемешиваем до полного растворения песчинок. Выливаем кипяток в банки так, чтобы жидкость полностью заполнила тары.

Утрамбовываем ложкой зелень в банке, закрываем крышкой и убираем в холодильник.

После данного маринования можно в любой момент достать укроп и петрушку и пользоваться.

Сохраняется вкус и аромат свежей зелени.