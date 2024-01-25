Кулинарная гордость Закарпатья: готовим настоящий гуцульский банош – аутентичный рецепт

Чтобы попробовать аутентичный гуцульский банош, не обязательно ехать в Карпаты. Вы вполне можете приготовить его самостоятельно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим простым рецептом и все получится. Брынза и грибы прекрасно подчеркнут вкус нежной кукурузной каши. Стоит попробовать Как жарить шашлык дома: все дело – в секретном маринаде Рецепт гуцульского баноша Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 миллилитров сливок 20%;

– 500 миллилитров молока 2,5%;

– 150 граммов кукурузной крупы;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 80 граммов копченой грудинки;

– 100 граммов сала;

– 100 граммов брынзы;

– 150 граммов грибов (маслят);

– подсолнечное масло по вкусу. Приготовление: Порежьте сало кусочками и поджарьте на разогретой сковороде до хруста. То же самое сделайте с копченой грудинкой или беконом. Слейте жир со шкварок и на небольшом количестве масла поджарьте порезанные грибы. В кастрюлю с толстым дном влейте сливки, доведите их до кипения и всыпьте крупу тоненькой струйкой, постоянно помешивая. Доведите до кипения, добавьте горячее молоко и хорошо перемешайте. Снова доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на маленьком огне около 15 – 20 минут. Помешивайте банош все время, иначе он возьмется комочками. Консистенцию можно регулировать временем варки – чем дольше, тем гуще будет каша. Банош потом загустеет еще больше, поэтому важно его не переварить. Готовый банош выложите в тарелку, посыпьте измельченной брынзой, а сверху выложите шкварочки и грибы. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чрезвычайно вкусные чебуреки.