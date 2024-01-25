Описание приготовления:
Салат готовим довольно быстро. Основной ингредиент — это куриная грудка. Чтобы грудка была вкусной, предварительно ее маринуем, и только после будем обжаривать. Курица сочетается со всеми овощами, поэтому, здесь можно использовать любые вариации. Для пикантности добавим немного пармезана. Для заправки будем использовать оливковое масло и немного лимонного сока.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 150 Грамм
- Помидоры 150 Грамм
- Огурцы 100 Грамм
- Перец сладкий 70 Грамм
- Листья салата 15 Грамм
- Оливковое масло 4 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
- Сушеный чеснок 1 Чайная ложка
- Сок лимона 2 Чайных ложки
- Пармезан 2 Ст. ложки (тертый)
Количество порций 1
Калорийность
181 ккал
Калорийность
7 г
Белки
15 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с жареной куриной грудкой и овощами»
Подготовьте ингредиенты.
Куриное филе натрите специями — паприкой, чесноком, солью и перцем. Оставьте мариноваться на 30 минут.
В глубокую миску порвите чистые сухие салатные листья.
Следом вымойте, просушите и крупно нарежьте дольками помидоры.
Свежий огурец ополосните и просушите, нарежьте кружочками и добавьте в салат.
Также ополосните и просушите сладкий перец, нарежьте его небольшими кусочками и добавьте в салат.
Замаринованную грудку жарьте в сковороде на растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны. После грудку переложите в фольгу, запечатайте и оставьте отдохнуть на 15 минут.
Спустя время фольгу уберите, грудку нарежьте кусочками.
Переложите овощи на тарелку, добавьте грудку, посыпьте все пармезаном, добавьте соль и перец по вкусу, оливковое масло, немного лимонного сока.
Приятного аппетита!