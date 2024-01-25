Описание приготовления:

Салат готовим довольно быстро. Основной ингредиент — это куриная грудка. Чтобы грудка была вкусной, предварительно ее маринуем, и только после будем обжаривать. Курица сочетается со всеми овощами, поэтому, здесь можно использовать любые вариации. Для пикантности добавим немного пармезана. Для заправки будем использовать оливковое масло и немного лимонного сока.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 150 Грамм

Помидоры 150 Грамм

Огурцы 100 Грамм

Перец сладкий 70 Грамм

Листья салата 15 Грамм

Оливковое масло 4 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Сушеный чеснок 1 Чайная ложка

Сок лимона 2 Чайных ложки

Пармезан 2 Ст. ложки (тертый)

Количество порций 1

Калорийность

181 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с жареной куриной грудкой и овощами»

Подготовьте ингредиенты.

Куриное филе натрите специями — паприкой, чесноком, солью и перцем. Оставьте мариноваться на 30 минут.

В глубокую миску порвите чистые сухие салатные листья.

Следом вымойте, просушите и крупно нарежьте дольками помидоры.

Свежий огурец ополосните и просушите, нарежьте кружочками и добавьте в салат.

Также ополосните и просушите сладкий перец, нарежьте его небольшими кусочками и добавьте в салат.

Замаринованную грудку жарьте в сковороде на растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны. После грудку переложите в фольгу, запечатайте и оставьте отдохнуть на 15 минут.

Спустя время фольгу уберите, грудку нарежьте кусочками.

Переложите овощи на тарелку, добавьте грудку, посыпьте все пармезаном, добавьте соль и перец по вкусу, оливковое масло, немного лимонного сока.

Приятного аппетита!