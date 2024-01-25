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«Спартак» без раскатки коржей

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«Спартак» без раскатки коржей

Обычно, когда любительницы поколдовать над десертами думают о приготовлении «Спартака», они практически сразу же отказываются от этой идеи. Ведь работа с тестом для такого сладкого блюда занимает очень много времени. Мы же знаем, как приготовить вкуснейший «Спартак» без раскатки коржей.

Замешиваем жидкое тесто — и основа для отменного торта готова! Затем уже останется лишь сделать на скорую руку ароматный молочный крем, который пропитает коржи. В результате получится нежный десерт, оторваться от которого — задача далеко не из самых легких.

Как приготовить торт «Спартак» без раскатки коржей

Для выпекания основы этого десерта рекомендуем брать форму размером приблизительно 39 на 23 см. Именно в такой нам удалось приготовить ровно 10 отменных шоколадных коржей, отличающихся идеальной текстурой.

Ингредиенты

Яйцо8 шт. Соль1 щеп. Сахар550 г Сода20 г Лимонный сок1 ст. л. Пшеничная мука400 г Мёд30 г Сметана400 г Сливочное масло650 г Какао-порошок100 г Молоко1 л Крахмал6 ст. л. Ванильный сахар10 г Черный шоколад250 г

Приготовление

    Готовим тесто. Отделяем белки от желтков. Помещаем яичные белки в глубокую емкость. Добавляем соль. Хорошенько взбиваем всё миксером до пышной массы.Постепенно добавляем к белкам 300 г сахара. Продолжаем всё взбивать. Затем аккуратно вводим желтки. Не перестаем взбивать массу до получения однородной консистенции.В небольшой емкости гасим пищевую соду лимонным соком. Добавляем ее и сметану в яичную смесь. Вливаем в нее 250 г растопленного сливочного масла (остывшего). Добавляем мёд. Тщательно перемешиваем до однородности.

    «Спартак» без раскатки коржей

    Всыпаем в полученную массу просеянную пшеничную муку и какао-порошок. Снова аккуратно перемешиваем все ингредиенты (удобнее всего делать это миксером).Застилаем пергаментом форму для выпекания размером 39 на 23 см. Выкладываем в нее тесто (приблизительно 5–6 ст. л. для одного коржа). Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 5–7 минут. Выпекаем таким образом 10 коржей. Даем им немного остыть. Затем очень аккуратно отделяем их от пергамента.

    «Спартак» без раскатки коржей

    Готовим крем. Вливаем в небольшую емкость 300 мл молока. Всыпаем картофельный крахмал. Перемешиваем до однородности.Оставшееся молоко вливаем в кастрюлю. Всыпаем в него 250 г сахара. Добавляем также ванильный сахар. Перемешиваем всё. Подогреваем молоко на огне.Постепенно вводим в него крахмальную смесь, активно помешивая. Варим крем до загустения. Постоянно его помешиваем. Затем убираем крем с плиты. Накрываем его пленкой в контакт до полного остывания.В отдельной миске взбиваем 400 г размягченного сливочного масла до пышной побелевшей массы. Постепенно добавляем к нему заварную основу. Взбиваем всё до получения однородного крема.

    «Спартак» без раскатки коржей

    Выкладываем на корж 3 ст. л. крема. Равномерно его распределяем. Сверху помещаем второй корж. Слегка его прижимаем. Выкладываем крем по всей поверхности основы. Продолжаем чередовать слои.Растапливаем шоколад в микроволновой печи или на паровой бане. Покрываем им верх десерта. Отправляем его в холодильник на 8–10 часов.

Обязательно оставьте торт на пропитку. Лучше всего отправить его в холодильник на целую ночь. Тогда уже утром вы сможете лакомиться просто идеальным десертом, приготовленным своими руками. Ранее мы делились еще одним рецептом торта «Спартак» с кремом из вареного сгущенного молока. Рекомендуем попробовать!

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