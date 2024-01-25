Обычно, когда любительницы поколдовать над десертами думают о приготовлении «Спартака», они практически сразу же отказываются от этой идеи. Ведь работа с тестом для такого сладкого блюда занимает очень много времени. Мы же знаем, как приготовить вкуснейший «Спартак» без раскатки коржей.

Замешиваем жидкое тесто — и основа для отменного торта готова! Затем уже останется лишь сделать на скорую руку ароматный молочный крем, который пропитает коржи. В результате получится нежный десерт, оторваться от которого — задача далеко не из самых легких.

Как приготовить торт «Спартак» без раскатки коржей

Для выпекания основы этого десерта рекомендуем брать форму размером приблизительно 39 на 23 см. Именно в такой нам удалось приготовить ровно 10 отменных шоколадных коржей, отличающихся идеальной текстурой.

Ингредиенты

Яйцо8 шт. Соль1 щеп. Сахар550 г Сода20 г Лимонный сок1 ст. л. Пшеничная мука400 г Мёд30 г Сметана400 г Сливочное масло650 г Какао-порошок100 г Молоко1 л Крахмал6 ст. л. Ванильный сахар10 г Черный шоколад250 г

Приготовление

Готовим тесто. Отделяем белки от желтков. Помещаем яичные белки в глубокую емкость. Добавляем соль. Хорошенько взбиваем всё миксером до пышной массы.Постепенно добавляем к белкам 300 г сахара. Продолжаем всё взбивать. Затем аккуратно вводим желтки. Не перестаем взбивать массу до получения однородной консистенции.В небольшой емкости гасим пищевую соду лимонным соком. Добавляем ее и сметану в яичную смесь. Вливаем в нее 250 г растопленного сливочного масла (остывшего). Добавляем мёд. Тщательно перемешиваем до однородности. Всыпаем в полученную массу просеянную пшеничную муку и какао-порошок. Снова аккуратно перемешиваем все ингредиенты (удобнее всего делать это миксером).Застилаем пергаментом форму для выпекания размером 39 на 23 см. Выкладываем в нее тесто (приблизительно 5–6 ст. л. для одного коржа). Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 5–7 минут. Выпекаем таким образом 10 коржей. Даем им немного остыть. Затем очень аккуратно отделяем их от пергамента. Готовим крем. Вливаем в небольшую емкость 300 мл молока. Всыпаем картофельный крахмал. Перемешиваем до однородности.Оставшееся молоко вливаем в кастрюлю. Всыпаем в него 250 г сахара. Добавляем также ванильный сахар. Перемешиваем всё. Подогреваем молоко на огне.Постепенно вводим в него крахмальную смесь, активно помешивая. Варим крем до загустения. Постоянно его помешиваем. Затем убираем крем с плиты. Накрываем его пленкой в контакт до полного остывания.В отдельной миске взбиваем 400 г размягченного сливочного масла до пышной побелевшей массы. Постепенно добавляем к нему заварную основу. Взбиваем всё до получения однородного крема. Выкладываем на корж 3 ст. л. крема. Равномерно его распределяем. Сверху помещаем второй корж. Слегка его прижимаем. Выкладываем крем по всей поверхности основы. Продолжаем чередовать слои.Растапливаем шоколад в микроволновой печи или на паровой бане. Покрываем им верх десерта. Отправляем его в холодильник на 8–10 часов.

Обязательно оставьте торт на пропитку. Лучше всего отправить его в холодильник на целую ночь. Тогда уже утром вы сможете лакомиться просто идеальным десертом, приготовленным своими руками. Ранее мы делились еще одним рецептом торта «Спартак» с кремом из вареного сгущенного молока. Рекомендуем попробовать!