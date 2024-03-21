Курица по-венгерски: рецепт в духовке

Румяная корочка и головокружительный аромат — вот что влюбит вас в это пряное блюдо. Курица по-венгерски выходит сказочно сочной и вкусной. Всё благодаря тому, что запекается она в пикантном соусе из томатов.

Как известно, в Венгрии очень сильно любят паприку. Местные повара добавляют ее практически во все блюда. И сегодняшнее не стало исключением. Чтобы соус для мяса получился отменным, добавьте в него 2 ст. л. молотой паприки. Эта пряность сделает блюдо в миллион раз вкуснее.

Как готовится аппетитная и сочная курица по-венгерски

Рекомендуем готовить это блюдо в жаропрочной сковороде, которая подходит для духового шкафа. Так у вас будет минимум грязной посуды. Ведь вы сможете обжарить курицу и приготовить соус на сковороде, в которой в итоге и запечете мясо.

Ингредиенты

Куриная голень4 шт. Лук1 шт. Чеснок3 зуб. Помидор250 г Паприка2 ст. л. Пшеничная мука2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло3 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Вода1 стак. Сметана150 г

Приготовление

Тщательно промойте куриные голени. Обсушите их, используя бумажные полотенца. Сделайте надрез в верхней части сустава. Посолите и поперчите курицу. Сбрызните ее 1 ст. л. подсолнечного масла. Равномерно его разотрите по мясу. Разогрейте сковороду со сливочным и оставшимся подсолнечным маслом. Обжарьте на ней куриные голени с каждой стороны по 5–7 минут до появления золотистого цвета. Уберите мясо со сковороды.Очистите репчатый лук от шелухи. Нарежьте его мелким кубиком. Обжарьте луковицу до полупрозрачности на той сковороде, на которой готовились куриные голени.Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок к луку. Хорошенько всё перемешайте. Обжарьте овощи еще в течение 2–3 минут. Выключите нагрев. Добавьте к репчатому луку с чесноком на сковороде молотую паприку. Всыпьте пшеничную муку. Тщательно всё перемешайте. Нарежьте помидоры произвольными кусочками. Измельчите их с помощью мясорубки. Добавьте пюре из томатов к репчатому луку. Тщательно перемешайте.Влейте в сковороду воду. Снова перемешайте ее содержимое. Варите смесь 5–7 минут, установив умеренный нагрев.Перелейте большую часть готового томатного соуса в форму для выпекания. Сверху выложите куриные голени. Полейте их оставшимся соусом.Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов. Отправьте в него форму на 25–30 минут. Затем достаньте курицу из соуса. Добавьте к нему сметану и перемешайте. Потом верните мясо в соус. Готово!

Подавать такую курочку можно с абсолютно любым гарниром. А томатный соус будет служить идеальной подливой. Если вам понравился рецепт такого аппетитного ужина, обязательно поделитесь им с друзьями.