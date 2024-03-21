Рецепт без сахара и сливок: всего 2 ингредиента. Вкуснейшие шоколадные трюфели с яблоком

Шоколадные трюфели — это необычный французский десерт в виде конфет, который сейчас распространен по всему миру. Однако, получились шоколадные трюфели совершенно случайно. В 1920 году на кухне французского шеф-повара ученик случайно вылил горячие сливки в миску с измельченным шоколадом. Казалось, что десерт был испорчен. Но, ученик решил поэкспериментировать и продолжить готовить собственный десерт.

После пробы, и шеф-повар и его коллеги были удивлены новым вкусом полученной конфеты. С того момента конфету стали усовершенствовать и довели до идеала. Теперь трюфели стали неотъемлемой частью французской кондитерской школы.

Ингредиенты для шоколадных трюфелей:

яблоки — 500 г;

темный шоколад 72% — 150 г;

вода — 50 мл.

Приготовление шоколадных трюфелей:

Очищаем яблоки от сердцевины и кожуры, нарезаем на небольшие кусочки. Кладем яблоки в сковороду, вливаем воду и на среднем огне под крышкой томим 15 минут.

Растапливаем в микроволновке шоколад по 25 секунд в три подхода. Между подходами шоколад перемешиваем.

Смешиваем в блендере шоколад с яблоками, взбиваем до однородности.

Оставляем полученное пюре в холодильнике до застывания.

Не забываем накрыть пюре пленкой в контакт.

Далее в перчатках формуем из застывшего пюре шарики, обваливаем их по желанию в какао.

При тушении яблок можно добавить ароматный алкоголь или какую-нибудь эссенцию для дополнительного вкуса.

Обваливать трюфели также можно не только в какао, но и в кокосовой стружке.