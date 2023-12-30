Проще не существует: приготовьте праздничный салат из пекинской капусты за 10 минут

Вариаций салатов с пекинской капустой множество. В частности, на новогодний стол можно приготовить простое блюдо с консервированным тунцом.

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Все нужные ингредиенты можно с легкостью найти в ближайшем магазине. Кроме того, на приготовление нужно совсем мало времени.

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Рецепт салата из пекинской капусты

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов пекинской капусты;

– 1 огурец;

– 3 томата;

– половина красного репчатого лука;

– 3 столовые ложки консервированной кукурузы;

– 2 яйца;

– 145 граммов тунца в собственном соке;

– 3 столовые ложки йогурта;

– 2 чайные ложки зернистой горчицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла Extra Virgin;

– соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры и отварные яйца произвольными кусками. Добавьте нарезанный тонкими перьями красный лук, кукурузу и консервированный тунец. Для заправки смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Заправьте салат и перемешайте.

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