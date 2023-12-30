ГлавнаяРецептыПроще не существует: приготовьте праздничный салат из пекинской капусты за 10 минут Проще не существует: приготовьте праздничный салат из пекинской капусты за 10 минут На чтение: 1 минута Вариаций салатов с пекинской капустой множество. В частности, на новогодний стол можно приготовить простое блюдо с консервированным тунцом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Все нужные ингредиенты можно с легкостью найти в ближайшем магазине. Кроме того, на приготовление нужно совсем мало времени. Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Рецепт салата из пекинской капусты Время: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 250 граммов пекинской капусты; – 1 огурец; – 3 томата; – половина красного репчатого лука; – 3 столовые ложки консервированной кукурузы; – 2 яйца; – 145 граммов тунца в собственном соке; – 3 столовые ложки йогурта; – 2 чайные ложки зернистой горчицы; – 1 чайная ложка лимонного сока; – 1 столовая ложка оливкового масла Extra Virgin; – соль, черный перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры и отварные яйца произвольными кусками. Добавьте нарезанный тонкими перьями красный лук, кукурузу и консервированный тунец. Для заправки смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Заправьте салат и перемешайте. Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить культовую «Белочку» – для нее нужно всего 3 ингредиента. Поделитесь с друзьями