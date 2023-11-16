Куриная грудка хороша тем, что над ней не нужно особо колдовать. Всего за 30–40 минут можно приготовить полноценный, а главное — полезный ужин для всей семьи. Для этого рецепта вам понадобятся продукты, которые есть дома практически у каждой хозяйки. Оригинальная и яркая курица с сыром и помидорами отлично смотрится даже на праздничном столе!

Это то самое блюдо из минимума ингредиентов, которые в результате получается очень вкусным и эффектным. По желанию вы можете добавить в заливку любимые приправы. С куриной грудкой прекрасно сочетается карри, копченая паприка, а также итальянские травы. Редакция «Со Вкусом» искренне рекомендует приготовить это блюдо уже сегодня.

Курица с сыром и помидорами в духовке: нюансы приготовления

Сформировать куриную грудку с помидорами и сыром для запекания можно по-разному. Чаще всего на куски отбитого мяса укладывают помидоры и посыпают тертым сыром либо же готовят филе по принципу гармошки. Возможно, эти варианты смотрятся и эффектней, но по рецепту ниже филе получается максимально сочным и нежным. И это то, чего чаще всего сложно добиться.

Ингредиенты

Куриное филе800 г Твердый сыр200 г Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Помидор2 шт. Лук1 шт. Яйцо4 шт. Сметана5 ст. л.

Приготовление

Хорошо промойте куриное филе, удалите пленки и нарежьте кубиками. Сделайте заливку: в миску разбейте яйца, добавьте сметану, соль, перец молотый по вкусу. Перемешайте. Залейте получившейся массой подготовленное куриное филе. Натрите сверху 100 г твердого сыра и всё перемешайте. На дно формы (32 на 20 см) выложите пергамент и вылейте смесь. Сверху посыпьте блюдо нарезанным луком, а затем выложите помидоры, предварительно нарезанные кольцами. Выпекайте куриное филе при 190 градусах около 20 минут. Затем достаньте его и посыпьте сверху оставшимся сыром. По желанию посыпьте измельченной петрушкой или укропом. Поставьте еще раз в духовку на 10–15 минут.

Это сочное куриное филе точно покорит ваше сердце. Курицу можно заменить на индейку или на любой другой вид мяса по вашему желанию. Но учтите: в таком случае время приготовления и калорийность блюда также меняется. Ранее мы писали, как добиться румяной корочки при жарке куриного мяса.