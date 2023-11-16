Пирожки с этой начинкой полюбят все! Пирожки, как пух: рецепт без дрожжей

О пирогах люди знают с давних времен. По сути готовить этот вид выпечки начали почти сразу после того, как изобрели хлеб и тесто. Однако, есть мнение, что первые пирожки не были съедобными. То есть оболочку из теста использовали в качестве контейнера для еды. Начинку клали в несъедобное тесто и переносили от дома до работы.

Позднее кулинары древности решили попробовать делать хлеб съедобным. Так и получились первые пирожки.

Долгое время после этого открытия, у пирожков была ручка. Она позволяла переносить выпечку. Соответственно, ручку из теста не ели, а выбрасывали. Питались ручками из теста лишь бедняки.

Сейчас пироги изменились, стали полностью съедобными. Расскажем о том, как приготовить пышные пирожки без дрожжей.

Ингредиенты теста для пирожков:

Мука — 550 г;

Кефир — 300 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Сода — 1 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Грибы — 300 г;

Картошка — 4 шт.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление пирожков:

В миску с яйцом высыпаем соль, сахарный песок, вливаем растительное масло и кефир комнатной температуры. Взбиваем компоненты венчиком, высыпаем соду, снова смешиваем.

Высыпаем в смесь муку, замешиваем мягкое и не липкое тесто. Оставляем тесто под крышкой отдыхать.

В это время отвариваем очищенный картофель до готовности. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, тонкими пластинками режем грибы. Обжариваем лук в сковороде с растительным маслом пару минут.

Выкладываем к луку грибы, обжариваем пару минут до появления жидкости. Высыпаем к грибам соль и черный молотый перец, продолжаем жарить, постоянно помешивая.

Отваренную картошку превращаем в пюре, выкладываем к обжаренным грибам, смешиваем. По желанию в смесь кладем нашинкованную зелень.

Отправляем начинку остывать. В это время делим тесто на небольшие колобки и раскатываем их в тонкие небольшие прямоугольники.

На край пласта теста выкладываем начинку, заворачиваем внутрь будто в рулет.

Не забываем подгибать открытые края, чтобы начинка не вывалилась из рулета.

Защипываем швы на пирожках, в сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем в сковороду пирожки швами вниз.

Обжариваем пирожки с каждой стороны по 40-50 секунд.

В результате получаются простые картофельные пирожки без дрожжей. Этот рецепт теста подходит не только для картофельной начинки, но и для мясной, луковой и яичной.