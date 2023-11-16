ГлавнаяРецептыДля котлет больше не нужно стоять у плиты: приготовьте мясную запеканку в мультиварке Для котлет больше не нужно стоять у плиты: приготовьте мясную запеканку в мультиварке На чтение: 1 минута Вкусный заменитель котлет можно приготовить и в мультиварке. Попробуйте сделать мясную запеканку, которая понравится всем. НОВОСТИ ВКУСНО Запеканка из фарша обычно готовится в духовке. Однако в мультиварке ее можно сделать проще и столь же вкусной, сочной и аппетитной. Вкусная идея для обеда Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Пошаговый рецепт мясной запеканки в мультиварке Время: 1 час 10 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм фарша; – 1 луковица; – 1 морковка; – 2 зубчика чеснока; – 2 яйца; – соль и черный молотый перец по вкусу; – 2 чайные ложки паприки; – 3 столовые ложки муки; – 1 столовая ложка подсолнечного масла. Приготовление: Добавьте в фарш яйца, соль, перец, паприку, нарезанный лук, натертую морковь и пропущенный через пресс чеснок. После этого всыпьте муку и хорошо перемешайте. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом, выложите в нее фарш и разровняйте. Поместите ее в мультиварку, закройте крышку и выставьте режим «Выпекание» на 50 – 55 минут. По окончании режима дайте запеканке постоять 5 минут, затем достаньте и аккуратно переверните на тарелку. Украсьте готовое блюдо зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить винегрет по классическому рецепту – он отлично подойдет к этой запеканке. Поделитесь с друзьями