Никакой белой муки. Быстрый и вкусный Новогодний десерт

Одним из самых нежных и красивых десертов является меренговый рулет. Он состоит из тонкой прослойки взбитых яичных белков и крема. Также в меренговые рулеты нередко добавляют различные фрукты и ягоды.

Рецепт меренги довольно трудный. Сделать такую прослойку не всегда получаются у профессионалов.

В древности создать такой рулет было еще сложнее. Судя по кулинарным книгам, первое упоминание меренгового рулета относится к 1875 году. До этого существовал похожий на меренгу пирог. Но, назвать его меренговым десертом было нельзя.

Сейчас меренговый рулет может приготовить любой, если будет практиковаться.

Ингредиенты теста:

Сок 1/2 лимона;

Яичные белки — 200 г;

Соль — щепотка;

Сахарная пудра — 200 г;

Лимонный сок — 10 мл;

Кукурузный крахмал — 20 г.

Ингредиенты для крема:

Маскарпоне — 500 г;

Сахарная пудра — 30 г;

Ваниль — щепотка;

Сливки 33% — 150 мл;

Малина — 250 г.

Приготовление:

Взбиваем до пышной пены белки с сахарным песком для приготовления меренги. Постепенно высыпаем в белковую массу сахарную пудру, продолжаем взбивать миксером.

После добавления сахарной пудры, вливаем в белковую массу лимонный сок. Взбиваем до появления устойчивых пиков. Высыпаем в массу крахмал, взбиваем миксером до растворения крахмала в белковой массе.

Выкладываем меренгу на противень, застеленный пергаментом. Выравниваем меренгу по всей поверхности противня, выпекаем при 150 градусах 30-35 минут.

Для приготовления крема смешиваем маскарпоне с сахарной пудрой, ванилью и сливками, тщательно взбиваем до образования крема. Снимаем со дна коржа пергамент, смазываем поверхность меренги кремом.

В ряды выкладываем на кремовую поверхность малину. Заворачиваем меренгу с кремом и малиной в рулет начинкой внутрь.

Убираем рулет в холодильник на 3-4 часа.

Можно оставить немного крема для того, чтобы декорировать рулет перед подачей. Вместо сыра маскарпоне также рекомендуем использовать сливочный сыр.