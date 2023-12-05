Никакой белой муки. Быстрый и вкусный Новогодний десерт

Одним из самых нежных и красивых десертов является меренговый рулет. Он состоит из тонкой прослойки взбитых яичных белков и крема. Также в меренговые рулеты нередко добавляют различные фрукты и ягоды.
Рецепт меренги довольно трудный. Сделать такую прослойку не всегда получаются у профессионалов.
В древности создать такой рулет было еще сложнее. Судя по кулинарным книгам, первое упоминание меренгового рулета относится к 1875 году. До этого существовал похожий на меренгу пирог. Но, назвать его меренговым десертом было нельзя.
Сейчас меренговый рулет может приготовить любой, если будет практиковаться.
Ингредиенты теста:
- Сок 1/2 лимона;
- Яичные белки — 200 г;
- Соль — щепотка;
- Сахарная пудра — 200 г;
- Лимонный сок — 10 мл;
- Кукурузный крахмал — 20 г.
Ингредиенты для крема:
- Маскарпоне — 500 г;
- Сахарная пудра — 30 г;
- Ваниль — щепотка;
- Сливки 33% — 150 мл;
- Малина — 250 г.
Приготовление:
Взбиваем до пышной пены белки с сахарным песком для приготовления меренги. Постепенно высыпаем в белковую массу сахарную пудру, продолжаем взбивать миксером.
После добавления сахарной пудры, вливаем в белковую массу лимонный сок. Взбиваем до появления устойчивых пиков. Высыпаем в массу крахмал, взбиваем миксером до растворения крахмала в белковой массе.
Выкладываем меренгу на противень, застеленный пергаментом. Выравниваем меренгу по всей поверхности противня, выпекаем при 150 градусах 30-35 минут.
Для приготовления крема смешиваем маскарпоне с сахарной пудрой, ванилью и сливками, тщательно взбиваем до образования крема. Снимаем со дна коржа пергамент, смазываем поверхность меренги кремом.
В ряды выкладываем на кремовую поверхность малину. Заворачиваем меренгу с кремом и малиной в рулет начинкой внутрь.
Убираем рулет в холодильник на 3-4 часа.
Можно оставить немного крема для того, чтобы декорировать рулет перед подачей. Вместо сыра маскарпоне также рекомендуем использовать сливочный сыр.