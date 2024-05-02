Куриные голени с овощами: как приготовить простое и вкусное блюдо на ужин

Это блюдо готовится из минимального набора продуктов. И получается совсем недорогим.
Куриные голени — это недорогой и вкусный ингредиент. И если дополнить его овощами, то получится замечательное блюдо на ужин. Особенно, когда ужинать собирается большая семья. Рецептом поделились на сайте Ryaba.
Куриные голени с овощами
Ингредиенты:
- куриная голень — 6 шт;
- цуккини — 1 шт;
- перец болгарский — 1 шт;
- лук порей — 1 стебель;
- шампиньоны — 100 г;
- тимьян;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло растительное, соевый соус, соль.
Куриные голени обмойте и обсушите. Посыпьте солью и перцем, добавьте половину соевого соуса (25 мл) и оставьте мариноваться на 10–15 минут.
Все овощи помойте и обсушите.
Цуккини нарежьте кружочками, перец — ломтиками, лук тоже кружочками. Шампиньоны порежьте пополам, если большие — то на четыре части.
Выложите овощи и грибы в большую миску, посолите, поперчите, добавьте соевый соус и масло.
Чеснок мелко порежьте, тимьян порвите на соцветия и добавьте в овощи. Хорошо перемешайте овощи.
Выложите овощи и грибы в глубокий противень, сверху положите голени. Накройте противень фольгой и запекайте в духовом шкафу 25 минут при температуре 160-170 градусов. Затем снимите фольгу и запекайте 10–15 минут при температуре 180 градусов. Блюдо готово.
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