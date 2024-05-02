Паска «Золотая»: мамин рецепт идеальной праздничной выпечки

Паска «Золотая» поразит каждого своим вкусом. Ведь она напоминает ту самую мамину праздничную выпечку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Такой кулич точно понравится всем. Стоит попробовать Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты Паска «Золотая» Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 400 миллилитров молока 3,2%;

– 10 желтков;

– 100 граммов прессованных дрожжей;

– 200 граммов масла 82%;

– 300 граммов сахара;

– 200 граммов изюма;

– 0,5 чайной ложки соли;

– цедра 1 лимона.

Для глазури:

– 1 белок;

– 150 граммов пудры;

– 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Залейте дрожжи теплым молоком, добавьте 100 граммов сахара и 200 граммов муки. Перемешайте и поставьте в теплое место. Опара должна вырасти вдвое. После этого добавьте остальной сахар, желтки, соль и муку. Натрите на мелкой терке лимонную цедру. Вымешайте тесто, добавьте растопленное, но охлажденное масло. Месите тесто до тех пор, пока оно не начнет отставать от рук. После этого добавьте изюм. Накройте полотенцем миску с тестом и поставьте ее в теплое место. Когда оно вырастет вдвое, вымесите его еще раз и снова оставьте в тепле. Выложите тесто в форму на треть объема. Дайте ему снова вырасти вдвое. Разогрейте духовку до 180 градусов. Маленькие пасочки выпекайте 15 – 20 минут, а большие – 25 – 30. Тем временем приготовьте глазурь. Сахарную пудру, лимонный сок и яичный белок взбейте до однородной белой массы. Намажьте этой массой куличи и украсьте на свой вкус. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать глазурь на кулич из желатина, который не крошится и не осыпается.