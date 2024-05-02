Ленивые голубцы: добавьте вместо риса один ингредиент — и блюдо удивит вас своей нежностью

Ленивые голубцы — блюдо, которое не может не привлекать хозяек простотой приготовления.

А если вместо риса в них добавить один ингредиент, голубцы будут и вовсе таять во рту.

Кулинарный эксперт ТУТ НОВОСТИ, повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова расскажет вам, что лучше добавить в блюдо.

Рецепт

Для приготовления голубцов вам понадобится: 500 г фарша, 200 г капусты, яйцо и луковица по 1 штуке, а также соль и специи по вкусу. А вместо риса возьмите 50 г пшеничной крупы.

Для соуса возьмите на 200 г сметаны 2 столовые ложки томатной пасты, 200 мл воды, 2-3 зубка чеснока, соль и специи по вкусу.

Отварите крупу до полуготовности. Пока она варится, нашинкуйте капусту, посолите и хорошенько разомните, добавьте ее в фарш, туда же отправьте измельченную в блендере луковицу.

Добавляем к полученной смеси крупу, яйцо, черный перец и сладкую паприку. Перемешиваем, формируем голубцы в виде котлеток, выкладывем на противень.

Смешиваем продукты для соуса в миске (чеснок нужно пропустить через пресс), заливаем голубцы. Накрываем фольгой и запекаем в разогретой духовке полчаса, потом снимаем фольгу и запекаем еще в течение 20 минут.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные драники.

Проверено редакцией